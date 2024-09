Linux 6.12 aumenterà in maniera importante le prestazioni dell'NFS

Le ultime aggiunte per quanto riguarda le nuove modifiche che interessano lo sviluppo di Linux 6.12 interessano stavolta l‘NFS (Network File System), nello specifico l’aggiunta a quest’ultimo del protocollo LOCALIO, che consente di aumentare in maniera piuttosto netta e importante le prestazioni, nei casi in cui client e server NFS si trovano sullo stesso host.

Linux 6.12: aumento di prestazioni netto con il protocollo LOCALIO sul Network File System

Il supporto per il protocollo LOCALIO aggiunto al Network File System di Linux 6.12 consente al client e al server NFS di determinare in maniera sicura e affidabile se entrambi si trovano sullo stesso host. Se questo è il caso, il protocollo di rete RPC, che si occupa delle operazioni di lettura, scrittura e commit viene in questo modo bypassato, insieme al protocollo XDR, con diretti guadagni in termini prestazionali facendo uso del protocollo aggiunto all’NFS.

Solitamente, gli scenari dove client e server NFS si trovano sullo stesso host sono i carichi di lavoro “containerizzati” ed eseguiti sullo stesso sever dell’istanza NFSD, per fornire l’archiviazione. La documentazione pubblicata offre un’idea del guadagno prestazionale che questo tipo di implementazione può offrire, con un miglioramento di ben 10 volte per quanto riguarda le letture 4K caratterizzate da molti thread. I benefici sono tuttavia solidi anche in altri casi.

Il supporto al protocollo LOCALIO è stato aggiunto nel kernel Linux 6.12 insieme al gruppo di aggiornamenti che riguardano il Network File System, oltre all’introduzione di una nuova opzione per il montaggio denominata “noalignwrites”, che consente di prevenire scritture perse senza blocco. Non mancano correzioni bug, ulteriori pulizie e ottimizzazioni del codice.

Sempre per quanto riguarda Linux, Nvidia ha nel frattempo pubblicato il driver grafico open source, che consente di abilitare il supporto per la virtualizzazione delle GPU, consentendo agli utenti di dividere la propria GPU in diverse GPU virtuali, da assegnare alle macchine di virtualizzazione.