Nuove icone per Office di Microsoft, disponibili per il download

Microsoft è al lavoro sulle nuove icone per Office (l’ultimo restyling risale addirittura al lontano 2018). La notizia era nell’aria già da aprile, L’azienda di Redmond, infatti, aveva chiesto il parere degli utenti su una serie di icone ridisegnate. Ma mentre tutti aspettavano novità ufficiali da Microsoft, qualcuno si è rimboccato le maniche e ha creato un pacchetto di icone ad alta risoluzione basandosi proprio su quelle condivise da Microsoft per il feedback.

Come scaricare in anticipo le nuove icone di Office che Microsoft

A prendere l’iniziativa è stato l’utente di Reddit u/Thunder_Ruler0, che ha postato la sua creazione sul subreddit r/Windows11. Sia chiaro: queste icone non sono ufficiali e nemmeno perfette. Come ha spiegato l’autore stesso, sono state realizzate “ripulendo” le icone trapelate, ridimensionandole, ingrandendole di nuovo e rigenerandole con DALLE-3. Un lavoro di circa due ore, che l’autore ammette di non voler perfezionare ulteriormente.

Insomma, un progetto pensato per gli utenti più impazienti, quelli che non vedono l’ora di mettere le mani sulle nuove icone e non hanno intenzione di aspettare i tempi di Microsoft. Anche perché, in assenza di annunci ufficiali, non è detto che queste icone vedranno mai la luce in versione definitiva. O magari sì, ma in una variante leggermente o totalmente diversa. Il che renderebbe questo pacchetto non ufficiale un pezzo unico per la personalizzazione del proprio sistema.

Il ritorno dell’iconico giallo per Outlook

Una nota di colore (letteralmente): nel pacchetto spicca l’icona gialla di Outlook, un omaggio all’originale logo del client di posta Microsoft, che col tempo si è evoluto in una più anonima busta blu. Una scelta cromatica che molti utenti nei commenti hanno apprezzato, ritenendola più azzeccata e riconoscibile rispetto all’attuale blu.

Per chi volesse provare queste nuove icone non ufficiali, basta scaricare l’intero pacchetto da questo link di Google Drive. Attenzione però: i file sono in formato PNG, quindi per impostarli come icone delle app bisognerà prima convertirli in ICO.