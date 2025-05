Nuove offerte Ho.mobile: più giga, meno spesa

Con l’arrivo del 5G e un’offerta sempre più personalizzabile, ho. Mobile rilancia il suo posizionamento tra gli operatori virtuali più competitivi. A maggio 2025, le nuove proposte combinano potenza, semplicità e convenienza, ideali per chi vuole risparmiare senza rinunciare alla qualità.

200 Giga in 5G a soli 9,99 euro al mese

La promozione di punta include 200 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 9,99 euro al mese. L’attivazione parte da 2,99 euro per alcuni operatori, e permette di accedere alla rete ultraveloce 5G senza costi aggiuntivi. Una soluzione pensata per chi vuole tutta la velocità disponibile oggi, senza complicazioni.

Offerta Casa: 300 Giga e sconto per clienti ho.

Per chi desidera navigare da casa, ho. propone anche un piano 300 Giga in 4G fino a 60 Mbps. Il prezzo? 13,99 euro al mese per i clienti che hanno già una SIM ho. attiva, oppure 15,99 euro per i nuovi utenti. L’attivazione ha un costo di 3,99 euro e viene offerto anche uno sconto su un router 4G.

Un’app completa per gestire tutto

Tutto ciò che serve è nell’app ho.: dal controllo dei consumi alla gestione dell’offerta, dalla ricarica al supporto tecnico. L’interfaccia è semplice, intuitiva e permette anche di:

Attivare o disattivare opzioni come il Turbo 5G (1,29 euro/mese in più)

Scegliere un numero personalizzato (4,99 euro)

Attivare l’offerta con SPID in pochi minuti

Invitare amici e accumulare ricariche gratuite

Collezionare sticker per ottenere premi

Perché scegliere ho. Mobile

La rete è ora potenziata anche in 5G, per una navigazione fluida e veloce. Con VoLTE, puoi parlare e navigare contemporaneamente in alta definizione. Inoltre, ho. garantisce la formula “Soddisfatti ho. Rimborsati”: entro 30 giorni puoi chiedere un rimborso completo, senza spiegazioni e in pochi clic. Un segnale chiaro di fiducia e trasparenza.

Tante iniziative extra

Chi entra nel mondo ho. può approfittare di una rete di partner selezionati per ottenere sconti esclusivi, attivare una eSIM per usare più numeri sullo stesso dispositivo, o ricevere assistenza anche su WhatsApp. Per conoscere l’offerta completa di ho. Mobile clicca qui.