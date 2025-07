Nuove offerte Kena: fino a 450 GB e 5G incluso a partire da 5,99€

Nel panorama competitivo delle offerte mobili, Kena si conferma un punto di riferimento per chi cerca semplicità, velocità e trasparenza. Con il nuovo pacchetto Kena 5G – l’operatore virtuale di TIM propone soluzioni per ogni esigenza, mantenendo costi estremamente accessibili e una qualità di connessione garantita dalla rete TIM, che copre il 99% della popolazione.

Offerte per ogni esigenza

Per clienti ILIAD, COOPVOCE e DIGI MOBILE, è disponibile un piano da 100-200 GB con minuti illimitati e 200 SMS a soli 5,99€ al mese, con i primi 2 mesi gratis e attivazione, SIM e consegna incluse. Per chi preferisce soluzioni a lungo termine, è disponibile anche il pacchetto semestrale a 29,99€, con le stesse condizioni di navigazione e rinnovo ogni sei mesi. E non mancano le opzioni per chi ha bisogno di ancora più giga: fino a 450 GB mensili con piani che partono da 7,99€.

5G incluso e servizi extra

La navigazione è resa ancora più veloce grazie al 5G incluso fino a 250 Mbps. Per i clienti già attivi, Kena offre l’upgrade al 5G a soli 0,99€ al mese – gratuito fino al 31 agosto. Inoltre, con la ricarica automatica si ottengono 100 GB aggiuntivi ogni mese, mentre il servizio “Restart” consente di anticipare il rinnovo dell’offerta senza costi aggiuntivi.

Gestione semplice e senza vincoli

La libertà è uno dei punti di forza di Kena: nessun costo nascosto, nessun vincolo contrattuale e una gestione intuitiva grazie all’app MyKena, che permette di controllare credito, minuti, giga e di ricaricare in pochi secondi.

Con Kena, attivare una SIM è semplice e veloce grazie a SPID o Video Selfie, e chi vuole può anche cambiare offerta direttamente dall’app senza complicazioni.

Per conoscere l’offerta completa di Kena clicca qui.