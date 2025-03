Nuove specifiche RCS: messaggi cifrati tra iOS e Android

Gli utenti iOS potranno finalmente inviare messaggi RCS cifrati agli utenti Android. La GSMA ha annunciato l’aggiornamento delle specifiche dello standard per supportare la crittografia end-to-end. Ciò garantirà anche una completa interoperabilità tra i servizi offerti da Apple e Google, come imposto dal Digital Markets Act in Europa.

RCS Universal Profile 3.0

Circa tre anni fa, Google aveva iniziato uno “scontro” con Apple per chiedere l’adozione del protocollo RCS (Rich Communication Services), in quanto offre diversi vantaggi rispetti ai tradizionali SMS o MMS, tra cui il supporto per la crittografia end-to-end.

L’azienda di Cupertino ha annunciato il supporto per il profilo RCS Universal a novembre 2023 (introdotto con iOS 18.1 ad ottobre 2024). Fino alla versione 2.7 dello standard non era supportata la crittografia end-to-end. Google utilizza una tecnologia proprietaria che protegge solo lo scambio di messaggi tra utenti Android con l’app Messaggi. Anche Apple usa una tecnologia proprietaria per iMessage.

Come promesso a fine settembre 2024, la GSMA ha ora pubblicato le specifiche del profilo RCS Universal 3.0 che supporta la crittografia end-to-end basata sul protocollo MLS (Messaging Layer Security). Il nuovo standard garantisce l’interoperabilità tra iOS e Android.

Google ha dichiarato che adotterà le nuove specifiche al più presto. Apple ha invece comunicato che il supporto verrà aggiunto con un aggiornamento software per iOS, iPadOS e macOS.

RCS Universal 3.0 include anche miglioramenti per i deep link, la gestione degli abbonamenti con le aziende e nuovi codec per i messaggi audio.