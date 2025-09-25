Nuove tariffe Engie: blocca il prezzo di luce e gas per due anni

Il mercato energetico continua a essere caratterizzato da oscillazioni che rendono difficile pianificare le spese domestiche. Per chi cerca stabilità e trasparenza, Engie propone l’offerta Energia PuntoFisso, disponibile fino al 1 ottobre 2025.

Questa promozione permette di bloccare il prezzo di luce e gas per due anni, garantendo così serenità ai clienti anche in caso di variazioni di mercato. L’iniziativa è attivabile sia per le forniture combinate di luce e gas, sia per chi desidera solo una delle due opzioni. Per attivare l’offerta basta andare sul sito di Engie , ma prima vorrai sapere quali sono le tariffe: scopriamole insieme.

Energia PuntoFisso di Engie: stabilità, chiarezza e vantaggi extra

Con Energia PuntoFisso il costo della materia prima resta invariato per 24 mesi: 0,1112 €/kWh per l’energia elettrica (monorario) e 0,414 €/Smc per il gas naturale, a cui si aggiunge una quota di commercializzazione di 72€ all’anno. Questa formula offre tranquillità e incentiva un consumo più consapevole, dato che il prezzo fisso si applica esclusivamente a quanto effettivamente utilizzato.

L’offerta non si limita alla convenienza economica, ma include diversi servizi aggiuntivi. Le bollette arrivano in formato digitale con pagamento tramite addebito diretto su conto corrente, eliminando carta e code agli sportelli. Inoltre, l’energia elettrica fornita proviene al 100% da fonti rinnovabili, senza costi extra, con un impatto positivo non solo per l’utente ma anche per l’ambiente.

I clienti possono contare su un servizio di assistenza riconosciuto per affidabilità, con 9 persone su 10 soddisfatte secondo le rilevazioni Engie, e su strumenti digitali che permettono di monitorare i consumi fino a due anni indietro. Con l’app ENGIE Italia è poi possibile gestire ogni aspetto del contratto in autonomia, controllare le bollette e ricevere supporto immediato senza attese.

Con Energia PuntoFisso, Engie si conferma tra i player più attenti alle esigenze dei consumatori, offrendo un mix di convenienza, chiarezza e sostenibilità che rende più semplice affrontare i prossimi due anni con la certezza di una tariffa bloccata. Per cogliere questa opportunità registrati sul sito di Engie.