Nuovi Acer Swift con chip AMD, Intel e Qualcomm

Acer ha annunciato cinque nuovi Copilot+ PC all’IFA di Berlino. Swift Go 14 AI integra un processore Snapdragon X Plus con CPU octa core, mentre per Swift 14 AI è stato scelto un processore AMD Ryzen AI 300. Quest’ultimo notebook è disponibile anche con processori Intel Core Ultra 200V, come Swift 16 AI. Il produttore taiwanese ha infine svelato il TravelMate P6 14 AI con processori Intel.

Acer Swift: specifiche e prezzi

Acer Swift Go 14 AI ha uno schermo IPS da 14,5 pollici con risoluzione di 2560×1600 o 1920×1200 pixel e refresh rate di 120 Hz. La dotazione hardware comprende il processore Snapdragon X Plus con CPU octa core (X1P-42-100), fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, webcam a 1440p, lettore di impronte digitali, jack audio, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il prezzo base è 999 euro.

Acer Swift 14 AI (AMD) ha uno schermo IPS o OLED da 14 pollici con risoluzione di 2880×1800 o 1920×1200 pixel e refresh rate di 120 Hz. La dotazione hardware comprende il processore AMD Ryzen AI 9 365, fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB, webcam a 1440p, lettore di impronte digitali, jack audio, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il prezzo base è 1.199 euro.

Acer Swift 14 AI (Intel) ha uno schermo IPS o OLED da 14 pollici con risoluzione di 2880×1800 o 1920×1200 pixel. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core Ultra 200V (fino al modello 258V), fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, webcam a 1440p, lettore di impronte digitali, jack audio, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il prezzo base è 1.199 euro.

Acer Swift 16 AI (Intel) ha uno schermo IPS o OLED da 16 pollici con risoluzione di 2880×1800 pixel. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core Ultra 200V (fino al modello 288V), fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 2 TB, webcam a 1440p, lettore di impronte digitali, jack audio, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il prezzo base è 1.299 euro.

Acer TravelMate P6 14 AI: specifiche e prezzo

Acer TravelMate P6 14 AI ha uno schermo IPS (touch e non) da 14 pollici con risoluzione di 2880×1800 o 1920×1200 pixel. La dotazione hardware comprende i processori Intel Core Ultra 200V (fino al modello 268V), fino a 32 GB di RAM, SSD fino a 1 TB, webcam a 1440p, lettore di impronte digitali, jack audio, due porte USB Type-C, due porte USB Type-A, uscita HDMI 2.1, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4. Il prezzo base è 1.349 euro.