Nuovi ASUS Vivobook S14/S16 disponibili in Italia

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi Vivobook S14 e S16 con processori Intel fino al Core Ultra 8 (Serie 2). Gli utenti troveranno il tasto Copilot e alcune funzionalità AI, ma non sono Copilot+ PC. I notebook hanno un’elevata qualità costruttiva e prestazioni sufficienti per qualsiasi compito. Possono essere presso gli ASUS Gold Store e i principali rivenditori.

ASUS Vivobook S14/S16: specifiche e prezzi

La principale differenza tra i due notebook è rappresentata dallo schermo. Il Vivobook S14 (S3407CA/VA) ha un display IPS da 14 pollici (1920×1200 pixel), mentre il Vivobook S16 (S3607CA/VA) ha un display IPS o OLED da 16 pollici (1920×1200 o 2560×1600 pixel).

Entrambi sono disponibili con processori Intel Core i5-13420H, Core i7-13620H, Core Ultra 5 225H e Core Ultra 7 255H. Queste sono le altre specifiche: fino a 32 GB di RAM DDR5, SSD PCIe 4.0 fino a 1 TB, tastiera retroilluminata (tastierino numerico sul modello da 16 pollici), webcam full HD con IR, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3, uscita HDMI 1.4, jack audio da 3,5 millimetri, due porte USB Type-C e due porte USB Type-A.

La batteria da 70 Wh garantisce un’autonomia fino a 20 ore e supporta la ricarica rapida (60% in 49 minuti). I notebook sono piuttosto resistenti, come dimostra la certificazione MIL-STD-810H (basse/alte temperature, urti, cadute, vibrazioni e altitudine). I colori sono Matte Grey e Cool Silver. Il prezzo base dei notebook è 899,00 euro.