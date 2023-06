Nuovi controlli parentali per Instagram e Messenger

Meta ha annunciato nuove funzionalità per Instagram e Messenger che consentono ai genitori di controllare le attività dei figli. Alcune di esse sono inizialmente disponibili solo in Canada, Stati Uniti e Regno Unito, ma arriveranno in altri paesi nei prossimi mesi. Altre novità per la privacy sono ancora in test.

Supervisione parentale su Messenger

I nuovi strumenti di supervisione parentale per Messenger sono accessibili nel Meta Family Center (per adesso solo in Canada, Stati Uniti e Regno Unito). I genitori possono vedere il tempo passato dai figli sul servizio, visualizzare e ricevere aggiornamenti su elenco dei contatti e impostazioni (privacy e sicurezza), vedere e cambiare le impostazioni per la ricezione dei messaggi (amici, amici degli amici, nessuno), vedere chi può visualizzare le storie.

Novità per Instagram e Facebook

Le altre novità saranno disponibili anche in Italia. Meta ha avviato i test per nuove funzionalità di Instagram che limitano il modo in cui le persone possono interagire e inviare messaggi agli utenti che non li seguono. Prima di poter inviare un messaggio diretto sarà necessario inviare una richiesta per ottenere il permesso.

Queste richieste potranno contenere solo testo, quindi non sarà possibile inviare foto, video o messaggi vocali, né effettuare chiamate, finché il destinatario non avrà accettato l’invito.

La funzionalità Take A Break (Prenditi una pausa) informa gli adolescenti sul tempo trascorso su Instagram. Ora vedranno una notifica dopo che aver trascorso 20 minuti su Facebook con l’invito a disconnettersi dall’app e a stabilire dei limiti di tempo giornalieri. In futuro verrà implementato un nuovo sistema di notifiche su Instagram che suggerirà agli adolescenti di chiudere l’app, se guardano i Reels di notte.

A gennaio è stata introdotta la funzionalità Quiet Mode (Non disturbare) su Instagram che disattiva le notifiche e invia una risposta automatica quando qualcuno contatta l’utente tramite DM. Questa modalità sarà disponibile anche in Italia nelle prossime settimane.

Meta ha aggiunto infine altri strumenti di supervisione parentale su Instagram:

un avviso consiglia agli adolescenti di consentire ai genitori di supervisionare il loro account, dopo aver bloccato qualcuno;

oltre agli account che i figli seguono e chi segue i figli, i genitori possono vedere quanti amici hanno in comune con questi account;

i genitori possono personalizzare le notifiche della supervisione su Instagram, indicando quali desiderano ricevere e con quale frequenza.

L’azienda californiana continuerà a collaborare con i genitori e gli esperti per sviluppare ulteriori funzionalità di supervisione parentale.