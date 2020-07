I nuovi iMac di Apple in arrivo entro agosto?

Nel fine settimana sono comparse in Rete alcune indiscrezioni a proposito di un lancio imminente per i nuovi iMac, forse già entro al fine del mese. Jon Prosser, autore in passato di parecchi leak in merito alle novità di Apple, è intervenuto su Twitter con il post visibile qui sotto per confermarne l’arrivo, ma con una tempistica non così stretta: sarà necessario attendere il mese di agosto.

iMac: il nuovo modello pronto al lancio

Con tutta probabilità il computer all-in-one non introdurrà alcun restyling dal punto di vista del design rispetto a quello già in commercio. Nulla dunque a che vedere con il concept avveniristico descritto in un brevetto comparso a gennaio. Al suo interno troveranno ancora posto i processori Intel anziché quelli prodotti direttamente alla mele morsicata basati su architettura ARM che vedremo arrivare intorno alla fine dell’anno su un MacBook Pro da 13 pollici.

If you want the new iMac, keep an eye out for August. No redesign. — Jon Prosser (@jon_prosser) July 26, 2020

Nell’ultimo periodo gli acquirenti intenzionati a comprare un iMac dallo store ufficiale di Cupertino hanno visto allungarsi i tempi di attesa per le consegne, un indizio ritenuto da più parti quasi una conferma per l’arrivo di un successore. Lato software potrebbero dunque debuttare con preinstallata la versione Catalina di macOS per poi passare immediatamente al nuovo Big Sur non appena disponibile.

La generazione attuale di iMac è stata presentata nel marzo 2019 con i modelli da 21,5 e 27 pollici dotati rispettivamente di display Retina 4K e 5K con processori Intel di ottava e nona generazione.