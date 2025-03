I nuovi iPad Air con Apple M3 su Amazon al MINIMO GARANTITO

Ecco i nuovi iPad Air con chip Apple M3 disponibili per l’acquisto in preordine su Amazon. Come sempre accade in questi casi, l’e-commerce li propone con la prenotazione al prezzo minimo garantito. Vale a dire che se lo store proporrà uno sconto da qui al giorno del lancio (12 marzo), verrà applicato in automatico prima di effettuare il pagamento.

Preordine al via su Amazon per iPad Air (M3)

Si parte da 719 euro per la versione da 11 pollici e da 969 euro per quella più grande da 13 pollici. Entrambe condividono lo stesso cuore pulsante con CPU 8-core, una GPU 9-core e il Neural Engine 16-core, pronto per l’arrivo di Apple Intelligence. Ci sono poi la fotocamera posteriore da 12 megapixel, quella frontale Center Stage da 12 megapixel, gli altoparlanti stereo, la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 (5G opzionale), Touch ID e batteria con autonomia dichiarata. Scopri di più nella scheda completa.

Diamo uno sguardo all’elenco completo con tutti i modelli e le colorazioni in vendita, suddivisi per tagli di memoria.

iPad Air (M3) da 11 pollici in versione Wi-Fi

128 GB a 719 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale;

256 GB a 849 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale;

512 GB a 1.099 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale;

1 TB a 1.349 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale.

iPad Air (M3) da 11 pollici in versione Wi-Fi + Cellular

128 GB a 889 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale;

256 GB a 1.019 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale;

512 GB a 1.269 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale;

1 TB a 1.519 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale.

iPad Air (M3) da 13 pollici in versione Wi-Fi

128 GB a 969 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale;

256 GB a 1.099 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale;

512 GB a 1.349 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale;

1 TB a 1.599 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale.

iPad Air (M3) da 13 pollici in versione Wi-Fi + Cellular

128 GB a 1.139 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale;

256 GB a 1.269 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale;

512 GB a 1.519 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale;

1 TB a 1.769 euro nelle colorazioni blu, viola, galassia e grigio siderale.

… in aggiornamento