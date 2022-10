I nuovi iPad su Amazon con spedizione immediata

Tutti i nuovi iPad presentati nelle scorse settimane da Apple sono ora acquistabili su Amazon con spedizione immediata e gratuita. Si tratta dei modelli Pro con M2 da 11 pollici, Pro con M2 da 12,9 pollici e standard con A14 Bionic da 10,9 pollici. La fase di preordine è ufficialmente terminata.

Tutti i nuovi iPad su Amazon, consegnati domani

Considerato il quasi inevitabile sold out di alcune versioni, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo e procedere subito all’ordine. Ecco tutte le varianti, con colorazioni, tagli di memoria e opzioni per la connettività.

iPad Pro (Apple M2) da 11 pollici

iPad Pro (Apple M2) da 12,9 pollici

iPad (Apple A14 Bionic) da 10,9 pollici

Chi sceglie di acquistare ora uno dei nuovi iPad su Amazon può beneficiare della spedizione gratuita e immediata: ordinandolo oggi, domani sarà a casa.

