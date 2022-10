Nuovi iPad o vecchi Surface, tra rialzi e offerte

Uno è un tablet che vuol mascherarsi da PC, l’altro è un PC che vuol mascherarsi da tablet. In ogni caso se nel nuovo iPad hai intravisto una (tutto fuorché vaga) somiglianza con i Microsoft Surface, qualche riflessione sugli uni e sugli altri inevitabilmente sorge naturale.

Un avvicinamento probabilmente inevitabile, nel quale Microsoft ha però coraggiosamente anticipato i tempi quando, in epoca di Windows 10, ha dovuto reinventare la propria linea hardware per recuperare terreno rispetto ad una Apple da tempo in fuga. Oggi i due device mostrano medesima anima, con una tastiera a corollario di un touchscreen che non basta a sé stesso, con un pennino che aumenta le potenzialità e con un supporto posteriore che consente un appoggio a tavolo per i momenti in cui il tablet è anzitutto PC.

Nelle stesse ore in cui il nuovo iPad vede la luce con prezzi in ascesa, la linea Surface è invece in forte sconto su Amazon. Pochi i modelli rimasti, ma grande il risparmio possibile. La vetrina dedicata mette in luce soprattutto quattro modelli:

I confronti lasciano il tempo che trovano per due motivi. Primo, perché i nuovi iPad sono una generazione avanti e spetta ora a Microsoft il rilancio alla prima occasione; secondo, perché la linea Surface è ampia ed eterogenea, tenendo insieme dispositivi molto differenti per specifiche, prezzi e caratteristiche generali. Questa differenziazione è esattamente ciò di cui ha bisogno l’utenza, che ora si trova da una parte una linea Surface sempre più matura e dall’altra una gamma iPad rinnovata e sempre più potente.

Le possibilità del mobile sono sempre più ampie, insomma: sale il prezzo, ma gli sconti cambiano le carte in tavola e consentono di accedere ai device desiderati a prezzi più moderati. E l’innovazione continua.