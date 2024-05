Nuovi iPad Pro con Apple M4: eccoli su Amazon

Appena presentati, i nuovi iPad Pro con chip Apple M4 sono già disponibili per il preordine su Amazon. Sono due i modelli proposti dalla mela morsicata, entrambi con display Ultra Retina XDR, ma differenziati dalla diagonale: da 11 pollici (a partire da 1.219 euro) e da 13 pollici (da 1.569 euro).

Il preordine su Amazon dei nuovi iPad Pro con chip M4

Dal punto di vista delle specifiche tecniche, si registra un forte incremento delle prestazioni e il supporto alle reti Wi-Fi 6E. Migliora anche lo schermo, ora basato su tecnologia OLED per un’esperienza ottimale in ogni ambito. Per quanto riguarda invece il design, il team di Cupertino è arrivato a ridurre lo spessore a soli 5,1 mm. Per tutti gli altri dettagli rimandiamo alla scheda del prodotto.

Ecco un riepilogo di tutti i modelli in vendita per la generazione 2024 di iPad Pro con chip Apple M4. Le spedizioni prenderanno il via la prossima settimana (Amazon garantisce la consegna al day one), con la prenotazione al prezzo minimo garantito.

iPad Pro (M4) da 11 pollici

iPad Pro (M4) da 13 pollici

I prezzi qui sopra sono riferiti ai modelli Wi-Fi. Volendo, ci sono quelli Wi-Fi+Cellular con la connettività mobile integrata (a partire da 1.469 euro). Inoltre, per le versioni da 1 TB e da 2 TB c’è la possibilità di scegliere il vetro nanotexture, a fronte di una spesa aggiuntiva (da 2.079 euro).

Al debutto anche Apple Pencil Pro, il pennino di nuova generazione con modalità di interazione inedite, feedback aptico e giroscopio per un controllo migliorato. È in vendita al prezzo di 149 euro con la spedizione gratuita e la consegna garantita per il 15 maggio.