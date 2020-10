Nuovi Lenovo IdeaCentre 3 AIO in offerta su Amazon

Tra le varie offerte di questo Prime Day, oggi vi proponiamo un PC AIO. I desktop all-in-one sono computer pensati per chi ha particolari esigenze di spazio, ma non vuole rinunciare ad un monitor di medie o grandi dimensioni. In questo caso vi suggeriamo il Lenovo AIO 3 IdeaCentre 3. Le varianti disponibili in offerta sono due, la prima con display da 21,5 pollici e l’altra con display da 24,8 pollici.

Lenovo AIO 3 IdeaCentre 3 i modelli in offerta per il Prime Day

I due computer tuttavia non si differenziano esclusivamente per le dimensioni del display. La versione da 21,5 pollici sposa un processore AMD Athlon Silver 3050U da 2 core e 2 thread. Questa è disponibile su Amazon a 449,99 euro con uno sconto del 10% sul prezzo di listino.

La seconda variante, con monitor da 23,8 pollici, incontra sempre una soluzione AMD, ma decisamente più interessante. In questo caso infatti parliamo di un AMD Ryzen 5-4500U, che integra una scheda video Vega 6. Si tratta di una soluzione a 6 core e 6 thread decisamente performante, in grado di far girare con i dovuti compromessi anche qualche gioco di ultima generazione. Questo è disponibile su Amazon a 599 euro con uno sconto di ben 100 euro sul prezzo di listino.

Entrambi i PC comunque montano 8GB di memoria RAM accompagnata da un SSD da 256GB. In confezione inoltre troveremo sia mouse che tastiera USB. La webcam è integrata e possiede un otturatore manuale che permette di chiudere l’obbiettivo e garantire la privacy anche in caso di attacchi malevoli. Sul fronte della connettività troviamo una buona dotazione di porte USB 3.0 e 2.0 insieme ad una RJ45 per la connessione via cavo ed un’uscita HDMI per un secondo monitor. Non manca il modulo Wi-Fi e Bluetooth 5.0 combinato. Chiudono il cerchio i due altoparlanti da 3W posti nella parte inferiore.