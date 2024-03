I nuovi MacBook Air con Apple M3 su Amazon al prezzo minimo

Da questo momento puoi effettuare il preordine su Amazon dei nuovi MacBook Air con chip Apple M3 appena presentati dalla mela morsicata. Si tratta di un acquisto al prezzo minimo garantito, vale a dire che in caso di sconti applicati prima del lancio ne sarà tenuto conto al pagamento.

Il preordine dei MacBook Air con Apple M3

Rispetto alla generazione precedente, i passi in avanti riguardano anzitutto le prestazioni, con un incremento che arriva fino al 60% rispetto al modello con M1. Ci sono poi miglioramenti sul fronte dell’efficienza con una riduzione significativa dei consumi che si traduce in una durata estesa della batteria. Il sistema operativo è ovviamente macOS con supporto a tutte le novità lanciate dal gruppo di Cupertino e alla ricezione degli aggiornamenti per i prossimi anni. Per tutti i dettagli a proposito di specifiche tecniche e funzionalità rimandiamo alle singole schede.

Si parte da 1.349 euro per la versione da 13 pollici con 8 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB, per arrivare ai 2.109 euro richiesti dal top di gamma con schermo da 15 pollici nella configurazione 16/512 GB. Ecco tutte le configurazioni e le colorazioni disponibili.

MacBook Air con Apple M3 da 13 pollici in preordine

MacBook Air con Apple M3 da 15 pollici in preordine

Per chi sceglie di effettuare subito il preordine è garantita la spedizione gratuita con la consegna al day one ovvero venerdì 8 marzo.