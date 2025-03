Nuovi MacBook Air con Apple M4 su Amazon al minimo garantito

La nuova gamma MacBook Air con chip Apple M4 è arrivata su Amazon. Da questo momento è possibile acquistare il laptop di Cupertino in preordine, per riceverlo direttamente a casa al day one del 12 marzo. C’è la prenotazione al prezzo minimo garantito: qualsiasi sconto da qui al lancio verrà applicato in automatico prima dell’addebito.

Preordini su Amazon per MacBook Air con Apple M4

Si parte da 1.249 euro per la versione da 13 pollici e da 1.549 euro per quella più grande con schermo da 15 pollici. Entrambe sono pronte per l’intelligenza artificiale di Apple Intelligence e integrano una fotocamera frontale Center Stage da 12 megapixel. Il cuore pulsante progettato dalla mela morsicata ha in dotazione CPU 10-core, GPU 8 o 10-core e Neural Engine 16-core. Per tutti gli altri dettagli dai uno sguardo alla pagina dedicata.

Diamo uno sguardo a tutti i modelli disponibili. I link saranno aggiunti non appena compariranno sull’e-commerce.

MacBook Air (M4) da 13 pollici

MacBook Air (M4) da 15 pollici

Vendita e spedizione sono sempre a carico di Amazon con la consegna gratuita e la possibilità di effettuare la restituzione entro 14 giorni.