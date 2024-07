Nuovi occhiali smart di Meta, ecco come saranno

Negli ultimi anni, la mania per i visori e gli occhiali smart AR e VR ha raggiunto livelli senza precedenti. Sebbene questi dispositivi siano presenti sul mercato da tempo, solo di recente hanno conquistato una maggiore attenzione da parte del pubblico.

Meta, con all’attivo già 3 visori Quest e i famosi occhiali smart Ray-Ban, che permetteranno di fare videochiamate su WhatsApp e interagire con un assistente AI, è pronta ad ampliare la sua offerta con un nuovo prodotto innovativo.

L’annuncio di Mark Zuckerberg

In un’intervista con lo YouTuber Kallaway, Mark Zuckerberg, CEO di Meta, ha confermato che l’azienda sta lavorando a nuovi occhiali smart. Ha inoltre suggerito che questi nuovi occhiali intelligenti potrebbero fare il loro debutto nel corso dell’anno. Tuttavia, fino ad ora, non sono stati rilasciati molti dettagli su questo nuovo prodotto.

Una prima occhiata ai nuovi occhiali Smart di Meta?

I nuovi occhiali smart di Meta sono stati “intercettati” dall’utente di Threads Matthew Karolian, che ha pubblicato un post, dove si intravedono, seppur in modo sfocato. Curiosamente, tali presunti occhiali intelligenti erano già presenti in uno scatto condiviso dallo stesso Zuckerberg all’inizio dell’anno, anche se finora erano passati inosservati.

L’utente ha zoomato su due paia di occhiali nella foto e ha chiesto a Zuckerberg di fornire maggiori informazioni su questi “occhiali con le asticelle che si piegano in modo strano“. In risposta, il CEO di Meta ha dichiarato che sarà pronto a condividere ulteriori dettagli nel corso dell’anno.

Indizi e speculazioni

Anche se Zuckerberg non ha confermato in modo esplicito che gli occhiali mostrati nell’immagine siano effettivamente i nuovi occhiali smart di Meta, non ha nemmeno smentito tale ipotesi. Considerando che Zuckerberg aveva precedentemente affermato che Meta è pronta a rivelare un prototipo del prodotto, è probabile che il dispositivo avvistato nell’immagine sia proprio il nuovo paio di occhiali intelligenti dell’azienda.

Si ipotizza che Meta possa svelare i nuovi occhiali smart AR durante la conferenza annuale Meta Connect, che si terrà a settembre. Questo evento ha un significato particolare, poiché è lo stesso in cui l’azienda ha presentato gli occhiali smart Ray-Ban Meta lo scorso anno. Chissà se i prossimi occhiali smart porteranno o meno il logo Ray-Ban.