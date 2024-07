Samsung Galaxy Z Fold6 e Z Flip6 già su Amazon (sconto 220€)

Appena annunciati, i nuovi Samsung Galaxy Z Fold6 e Samsung Galazxy Z Flip6 sono già in vendita su Amazon. I due smartphone pieghevoli beneficiano anche dell’iniziativa Trade-in per ottenere fino a 220 euro di supervalutazione sul proprio usato.

Smartphone pieghevoli: ecco Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6

Galazy Z Fold6 integra un display principale da 7,6 pollici e uno esterno da 6,3 pollici, il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB di RAM, fino a 1 TB di memoria interna, tripla fotocamera posteriore, altre due tra quella anteriore e quella sotto il display, connettività 5G, LTE, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, resistenza all’acqua IP48 e batteria da 4.400 mAh. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella scheda completa (il caricatore è incluso). Per questo top di gamma si parte dal prezzo di 2.099 euro.

Galaxy Z Flip6 integra invece un display principale da 6,7 pollici e uno esterno da 3,4 pollici, stesso processore, 12 GB di RAM, fino a 512 GB di memoria interna, doppia fotocamera posteriore, una anteriore, 5G, LTE, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, resistenza all’acqua IP48 e batteria da 4.000 mAh. Il form factor è differente e il prezzo di partenza è fissato in 1.279 euro.

Sono già in vendita anche gli altri prodotti annunciati durante l’evento Galaxy Unpacked di oggi ovvero gli smartwatch Galaxy Watch Ultra e Galaxy Watch7 oltre agli auricolari wireless Galaxy Buds3 Pro. Per l’anello smart Galaxy Ring, in Italia, bisognerà invece aspettare.