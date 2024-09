Nuovi sconti Amazon: 10 offerte per iniziare la settimana in grande stile

Gli sconti su Amazon sono presenti tutti i giorni ma con l’inizio di questa nuova settimana, hai tanti prodotti a disposizione su cui non battere ciglio. Sono numerosi e appartengono a diverse categorie. Quello che hanno in comune? Hanno prezzi eccezionali e grazie ai ribassi, costano nettamente di meno. Se sei interessato è il tuo momento per acquistarli soprattutto perché puoi pagare in un’unica transazione o scegliere le rate Amazon senza interessi o il finanziamento Cofidis.

Sconti di settembre: su Amazon la lista non finisce mai

Sempre comodo e pratico da avere in casa. Questo Cavo HDMI con larghezza di banda 48Gbps non fa scendere a compromessi. Cavo lungo 1,5M, supporto al 4K e anche all’8K per non conoscere limitazioni. Con supporto agli standard eARC, ARC, DTS Master, DTS:X, Dolby TrueHD, Dolby Vision e Dolby Atmos lo colleghi a qualunque dispositivo. PREZZO di 11,94€.

Philips OneBlade, il regolabarba e rasoio elettrico da usare per viso e corpo. Nel kit trovi tutto ciò che ti serve come una lama per il viso, un pettine regolabile 5 in 1, un astuccio per averlo sempre con te e una lama di ricambio. PREZZO di 34,99€ con sconto del 18%.

Moulinex Easy Fry & Grill XXL, la friggitrice ad aria con cestello da 6,5L che rimane compatta in cucina. Grazie al doppio contenitore puoi cucinare due pietanze in una sola volta. Display Touch, 9 programmi preimpostati e app per le ricette su smartphone. PREZZO di 109,99€ con sconto del 21%.

Electrolux Serie 700, forno da incasso in acciaio inox con programmi multifunzione tra cui AirFry. Capacità di 72 L e classe A. PREZZO di 269€ con sconto del 40%.

Apple Watch Series 9, modello GPS con cassa in alluminio color argento da 45mm. Cinturino sport colore Blu tempesta in misura M/L. Sensori integrati al suo interno per salute e sport con resistente all’acqua certificata. PREZZO di 399€ con sconto del 9%.

TP-Link TL-MR105 Cat4, il Router 4G LTE con Porta LAN/WAN. Non ha bisogno di essere configurato bensì entra immediatamente in funzione. Grazie alla sua portata garantisce connessioni stabili e veloci. Puoi collegarci fino a 32 dispositivi diversi. PREZZO di 41,99€ con sconto del 16%.

Logitech G G923, volante da Corsa e pedali TRUEFORCE. Compatibile con PlayStation 5, PlayStation 4 e Computer per un’esperienza di guida elevata. Tra le caratteristiche fino a 1000 Hz di Ritorno di Forza, Launch Control e doppia frizione. PREZZO di 245,99€ con sconto del 44%.

HUAWEI WATCH GT 5 Pro, smartwatch con cassa tonda da 46mm e sensori avanzati. Compatibile sia con dispositivi Android che iOS. Al suo interno GPS e rilevatori per il monitoraggio dello sport, della salute, ECG. Chiamate Bluetooth e Batteria fino a 14 giorni. In confezione trovi altresì gli auricolari Bluetooth FreeBuds 5i. PREZZO di 379€ con sconto del 15%.

Rowenta X-PERT 6.60, aspirapolvere senza fili con autonomia 45 minuti. Contenitore senza sacco e motore potente. In questa configurazione comprende il Kit Animal Care, accessori per pulire ogni superficie. PREZZO di 142,99€ con sconto del 49%.

Logitech Pebble Keys 2 K380s, tastiera Bluetooth con sistema Multidispositivo per collegarla a 3 prodotti differenti. Compatibile con qualsiasi sistema operativo tra cui Android e iOS. Layout QWERTY italiano, design slim e tasti silenziosi. PREZZO di 31,99€ con sconto del 14%.