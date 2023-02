Nuovi sconti per 12 mesi con la proposta luce, gas e fibra di Sorgenia

Se vuoi cambiare contemporaneamente fornitore di gas e luce e operatore di fibra ottica, passa a Sorgenia e otterrai sconti per 12 mesi.

La promo, prorogata fino al 2 febbraio 2023, prevede uno sconto sui seguenti contratti a scelta:

Single Fuel + Fibra scontato di 80 euro complessivi in bolletta, ossia 40 euro per ogni fornitura.

scontato di complessivi in bolletta, ossia per ogni fornitura. Dual Fuel , sempre scontato di 80 euro , quindi 40 euro su ogni fornitura.

, sempre scontato di , quindi su ogni fornitura. Trial Fuel con lo sconto di 180 euro, ovvero 60 euro per ogni fornitura.

Come anticipato sopra, lo sconto viene rateizzato in 12 mensilità, partendo dal mese in cui attiverai la promo in questa pagina.

Lo sconto in fase di sottoscrizione del contratto viene applicato automaticamente nel campo CODICE AMICO. Conviene comunque che verifichi il corretto inserimento.

Non puoi cumulare tale sconto con il programma Porta un amico o con altre promo.

Al di là degli sconti per 12 mesi, quali sono i costi?

Il costo dell’offerta di rete fissa Sorgenia Next Fiber è di 30,90 euro al mese. Se sei già cliente gas o luce del fornitore, passando alla fibra ottica otterrai uno sconto in bolletta di 3 euro al mese, pagando quindi 27,90 euro al mese.

Invece, se hai entrambi i servizi di fornitura, lo sconto mensile si estende a 6 euro, quindi pagherai soltanto 24,90 euro al mese.

Se a questo aggiungi gli sconti per 12 mesi con il CODICE AMICO, nel caso in cui opti per il contratto Trial Fuel, andrai a pagare ogni mese 19,90 euro per i primi 12 mesi.

Con il servizio fibra ottica di Sorgenia otterrai la connessione illimitata con tecnologia FTTC o FTTH, il modem in comodato d’uso gratuito e il servizio Beyond Energy, tramite il quale potrai monitorare e disaggregare i consumi energetici.

Non ti resta, quindi, che attivare subito il servizio prima della scadenza della promo che, come anticipato, è fissata al 2 febbraio 2023.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.