 Il nuovo Amazon Kindle costa solo 99€ al Black Friday
Con il Black Friday di oggi, il nuovo modello di Amazon Kindle costa solo 99 euro! Un'offerta pazzesca sul colosso dello shopping online.
Il nuovo Amazon Kindle oggi costa solo 99 euro! L’occasione è disponibile solo per il Black Friday di oggi. Ecco perché ti consigliamo di essere veloce se vuoi averne uno. E oggi è il giorno perfetto per averlo. Scegli una delle due clorazioni disponibili, Nero o Verde Matcha. Porta sempre con te tutti i libri, gli audiolibri o le riviste che ami. Si tratta di uno dei dispositivi di cui non potrai più fare a meno.

Il tuo Kindle a soli 99€!

Ora questo modello è ancora più leggero e compatto. Potrai sfruttare le nuove funzioni di visualizzazione migliorate e i cambi di pagina più rapidi. L’illuminazione frontale ora è più luminosa del 25%, quando impostata al massimo. In pratica è uguale a quella del Kindle Paperwhite. Grazie a tutto questo e alla modalità scura, potrai leggere comodamente sul suo schermo da 6 pollici antiriflesso in qualsiasi momento della giornata.

Amazon Kindle (Ultimo modello) - Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile - 16 GB - Senza pubblicità - Nero

Amazon Kindle (Ultimo modello) – Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile – 16 GB – Senza pubblicità – Nero

In casa o all’aperto, la qualità è davvero eccellente e potrai leggere senza alcun problema anche sotto la luce diretta del sole quando sei al parco o in spiaggia. Anche al buio della tua stanza sarà un piacere leggere, senza mai affaticare la vista. Potrai immergerti nella lettura, senza interruzioni né distrazioni causate da messaggi, email o social network. Potrai anche leggere più capitoli con una sola ricarica grazie alla batteria da 6 settimane.

Non perdere altro tempo! Oggi il nuovo Amazon Kindle costa solo 99 euro! Approfitta subito del Black Friday Amazon. Potrai anche pagarlo in comode rate a tasso zero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Osvaldo Lasperini
28 nov 2025
