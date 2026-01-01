Nuovo anno, impara una nuova lingua: l’offerta Babbel per iniziare subito

Un metodo efficace, basato sui risultati

Babbel non è una semplice app di vocaboli, ma una piattaforma di apprendimento progettata per sviluppare competenze linguistiche reali e utilizzabili. I corsi sono creati da un team di oltre 150 esperti in didattica linguistica e strutturati per migliorare progressivamente comprensione, grammatica e conversazione. Secondo i dati dichiarati, il 92% degli utenti migliora le proprie capacità linguistiche in soli due mesi, un risultato che ha contribuito a superare i 15 milioni di abbonamenti venduti nel mondo.

Tante lingue, un’unica piattaforma

La promo consente di accedere ai corsi Babbel con sconti fino al 56%, per un’ampia selezione di lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, olandese, svedese, norvegese, polacco, danese, russo, turco e indonesiano. Le lezioni sono brevi, mirate e pensate per essere integrate facilmente nella routine quotidiana, anche con pochi minuti al giorno.

Cosa distingue l’offerta Babbel:

Metodo basato su contenuti reali, conversazioni pratiche e progressione guidata

Ampia scelta di lingue con corsi sviluppati da linguisti professionisti

Apprendimento digitale, con strumenti in evoluzione

Accanto ai corsi tradizionali, Babbel sta ampliando il proprio ecosistema con nuove funzionalità come Babbel Speak, attualmente in versione beta. Si tratta di uno strumento pensato per allenare la produzione orale, che potrebbe evolversi o diventare a pagamento in futuro. Un segnale della direzione intrapresa dalla piattaforma: puntare sempre di più sull’interazione e sull’uso attivo della lingua.

La Promo del Nuovo Anno rappresenta quindi un’occasione interessante per chi desidera investire su una competenza concreta e spendibile, affidandosi a un servizio strutturato e riconosciuto a livello internazionale. Per conoscere l’offerta completa di Babbel clicca qui.