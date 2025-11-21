 Nuovo Apple MacBook Pro M5: potenza inaudita a prezzo pazzo su Amazon
Il nuovo Apple MacBook Pro M5 che offre una potenza inaudita e prestazioni incredibili è in offerta a prezzo pazzo su Amazon: imperdibile.
Il nuovo Apple MacBook Pro M5 che offre una potenza inaudita e prestazioni incredibili è in offerta a prezzo pazzo su Amazon: imperdibile.

Il nuovo Apple MacBook Pro M5 ha lasciato a bocca aperta molti professionisti mentre lo provavano scoprendo tutta la sua potenza inaudita e le sue prestazioni incredibili. Oggi lo acquisti a un prezzo pazzo su Amazon! Sfrutta adesso questa super offerta per aggiudicartelo. Risparmiare è sempre buono, soprattutto quando si tratta di acquistare macchine di un certo livello come questa.

John Ternus, Senior Vice President Hardware Engineering di Apple, lo ha descritto così: “Con le sue prestazioni straordinarie, l’eccezionale durata della batteria e un display senza pari, l’M5 porta il MacBook Pro da 14 pollici a un livello superiore. L’M5 segna un altro importante passo avanti nell’intelligenza artificiale per Mac, offrendo un enorme balzo in avanti nelle prestazioni grafiche e accelerando i processi più impegnativi per tutti“.

BlackFriday
Apple 2025 MacBook Pro Laptop con chip M5, CPU 10 core, GPU 10 core: progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina XDR 14,2

Apple 2025 MacBook Pro Laptop con chip M5, CPU 10 core, GPU 10 core: progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina XDR 14,2″, memoria unificata [16GB], SSD [512GB]; Nero siderale

BlackFriday

1.699,001.849,00€-8%

Effettivamente il chip Apple M5 offre prestazioni superiori a livello di sistema, aggiungendo così maggiori funzionalità al MacBook Pro! Le prestazioni grafiche sono fino a 1,6 volte più veloci! Il design a 10 core aumenta le prestazioni multithread fino al 20% rispetto all’M4. Questo gioiellino è perfetto per chi cerca un dispositivo professionale capace di offrire anche una portabilità estrema con una batteria infinita.

Non perdere altro tempo. Ora puoi anche pagarlo in 5 comode rate mensili a tasso zero grazie ad Amazon e ai suoi “Pagamenti Rateali”. La consegna gratuita è inclusa per tutti i clienti Prime con iscrizione attiva. Questo è il momento di acquistarlo sfruttando l’enorme offerta di Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
21 nov 2025
