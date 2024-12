Nuovo attacco smishing ai danni dei clienti ING

Tutti i correntisti di ING, una delle principali banche operanti in Italia, sono in pericolo a causa di una recente campagna smishing. A prenderli di mira è un SMS ingannevole che mira a sottrarre dati sensibili e, potenzialmente, svuotare i conti correnti. Insomma, una pratica particolarmente insidiosa che sta mettendo a dura prova molti.

Il meccanismo è sempre lo stesso, cambia solo la forma. Un SMS apparentemente autentico simula comunicazioni ufficiali dell’istituto di credito. Solitamente il messaggio contiene avvisi urgenti riguardanti anomalie sul conto corrente o la necessità di aggiornare i propri dati personali. Stando alle segnalazioni ricevute, in questo caso si tratterebbe di un presunto addebito di 4900€.

In questo attacco smishing, il testo truffaldino, che imita le comunicazioni ufficiali di IGN, potrebbe presentarsi in questa forma:”Abbiamo rilevato un’attività sospetta sul tuo conto. Verifica immediatamente i tuoi dati per evitare il blocco del servizio: [link malevolo]“.

Campagna Smishing: rischi per gli utenti IGN

Quali sono i rischi di questa campagna smishing per gli utenti ING? Cliccando sul link fornito dai criminali, la vittima viene reindirizzata a una pagina web contraffatta, progettata e realizzata per imitare fedelmente il sito ufficiale della banca e la sua pagina di accesso all’Internet Banking.

Qui viene richiesto l’inserimento delle credenziali, dati personali e, in diversi casi, anche i codici di sicurezza per le operazioni bancarie. Se la vittima completa tutti questi passaggi, seguendo le istruzioni a schermo dei cybercriminali, le conseguenze possono essere:

accesso non autorizzato al conto corrente;

al conto corrente; furto di identità digitale ;

; transazioni fraudolente e perdite economiche.

Misure preventive

I correntisti ING possono contrastare in modo efficace la recente minaccia smishing adottando un approccio cauto e informato:

verificare sempre l’autenticità dei messaggi ricevuti, evitando di cliccare su link sospetti; confrontare l’URL del collegamento con quello ufficiale della propria banca; contattare direttamente la banca attraverso i canali ufficiali quando si ha dubbi sulla comunicazione ricevuta; utilizzare sistemi di autenticazioni a due fattori per proteggere l’accesso al proprio conto corrente; aggiornare regolarmente sistema operativo, app ed eventuali software di sicurezza sui propri dispositivi.

ING continua a informare i propri clienti, avvisandoli di eventuali campagne smishing e phishing. Inoltre, la banca continua a ribadire che non richiede mai dati sensibili o credenziali tramite SMS o email. Infine, invita tutti gli utenti a segnalare tempestivamente eventuali tentativi di frode.