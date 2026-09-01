Un nuovo canale sta arrivando sul digitale terrestre, ed è in streaming

Secondo quanto riportato alcuni giorni fa da Italia in Digitale, il digitale terrestre si sta preparando ad accogliere un nuovo canale. Stando a quanto è visibile alla LCN 403, Nexum Channel ha dedicato un cartello promozionale visibile a sinistra dello schermo. Una novità molto interessante per tutti gli appassionati che seguono le notizie di questa piattaforma.
Nel comunicato si legge che è in arrivo un nuovo canale dedicato ai motori: FULL GAS. In HbbTV, sarà disponibile per tutti coloro che hanno un televisore o un decoder compatibile con la tecnologia ibrida in questione e connesso a internet. Sotto al riquadro è visibile un conto alla rovescia. Secondo quanto indicato, questo nuovo canale dovrebbe accendersi a metà settembre.
Nuovo canale nel MUX DFREE del digitale terrestre
Anticipato qualche giorno fa, un nuovo canale sta per arrivare sul digitale terrestre tramite la tecnologia HbbTV. FULL GAS diventerà disponibile alla LCN 403 a partire dalla metà di settembre. Il canale tematico dedicato ai motori trasmetterà la sua programmazione attraverso il MUX DFREE.
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- LCN 401 Satisfaction TV
- LCN 402 My Plus Tv
- LCN 403 Nexum Channel – FULL GAS (prossimamente in HbbTV)
- LCN 833 SUPERSIX TV
- LCN 825 Radio Margherita Piu’