Un nuovo Chromecast con Google TV, più economico?

Il team di Mountain View al lavoro sul fronte hardware potrebbe aver già messo in cantiere il prossimo dispositivo della linea dongle HDMI da portare sul mercato. Stando alle ultime indiscrezioni, si tratterebbe di un nuovo Chromecast con Google TV, differente rispetto a quello disponibile oggi (a 69,99 euro, in sconto di 10 euro su MediaWorld) e al momento noto internamente con il nome in codice Boreal.

Il nuovo Chromecast con Google TV costerà meno, ma senza 4K

Se confermato, sarà un modello più economico, ma caratterizzato dall'assenza del supporto al 4K, dunque limitato al formato Full HD in termini di risoluzione. Rimarrà invece identica la piattaforma software integrata, per assicurare un accesso ad applicazioni e contenuti istantaneo e alla portata di tutti, attraverso il telecomando con microfono in dotazione oppure tramite mirroring passando dalla tecnologia Cast.

L'indiscrezione è stata lanciata dalla redazione del sito 9to5Google, solitamente ben informata in merito alle iniziative messe in campo da bigG, che afferma di aver consultato alcuni documenti a proposito del device. Non sono trapelati dettagli in merito alle specifiche tecniche riguardanti il comparto hardware, ma pare quasi certa la compatibilità con il codec AV1 già impiegato da alcune piattaforme e servizi, a partire da Netflix.

Ancora, il lancio sul mercato dovrebbe avvenire entro il 2022, dunque a un paio d'anni circa di distanza rispetto al modello precedente, visibile nell'immagine qui sopra in una delle sue tre colorazioni.

Come già scritto, trattandosi a tutti gli effetti di un downgrade costerà meno, ma quale sarà il prezzo del nuovo Chromecast con Google TV? Ipotizziamo 39,99 euro, in linea con il modello base della gamma al momento fornito senza telecomando. Con tutta probabilità l'intenzione è quella di andare incontro a quegli utenti che non sono disposti ad affrontare una spesa elevata per trasformare il loro televisore in una Smart TV, cercando di rosicchiare quote di mercato alla concorrenza della linea Amazon Fire TV Stick che con l'incarnazione Lite risulta accessibile per tutte le tasche.