Nuovo climatizzatore con Eni Plenitude: fino a 350€ con la promo di giugno 2025

Con l’estate alle porte è il momento giusto per puntare su un nuovo climatizzatore, anche con la possibilità di sostituire il modello attualmente in uso (soprattutto se poco efficiente). Con Eni Plenitude, infatti, è possibile accedere a una promozione da cogliere al volo.

L’azienda mette a disposizione fino a 200 euro di sconto sull’acquisto di un nuovo climatizzatore ad alta efficienza (con installazione compresa) a cui si aggiunge uno sconto in bolletta fino a 150 euro in caso di attivazione contestuale di offerte luce e gas con Plenitude.

Complessivamente, quindi, è possibile ottenere fino a 350 euro di sconto. La promozione termina il 31 agosto ed è disponibile tramite il sito ufficiale Eni Plenitude.

Cosa prevede l’offerta Plenitude

Con la promozione in corso è possibile acquistare un nuovo climatizzatore con Eni Plenitude. Le opzioni sono:

Haier Clima HA30x con un prezzo di 999 euro invece di 1.099 euro

con un prezzo di invece di 1.099 euro Haier Clima HA40x con un prezzo di 1.499 euro invece di 1.649 euro

con un prezzo di invece di 1.649 euro Haier Clima HA50x con un prezzo di 1.599 euro invece di 1.799 euro

I climatizzatori proposti sono ad alta efficienza (A+++ in raffrescamento e, per il modello Clima HA50X anche come pompa di calore). Tutti e tre i modelli possono essere acquistati anche optando per il finanziamento a tasso zero in 24 mesi. La promozione include i costi di installazione e di ritiro e smaltimento dell’usato oltre al supporto per le pratiche relative alle detrazioni fiscali. I climatizzatori hanno due anni di garanzia con possibilità di estensione fino a 5 anni.

Scegliendo di attivare anche nuove offerte luce e gas con Eni Plenitude, contestualmente all’acquisto del climatizzatore, il fornitore garantirà 150 euro di sconto extra (75 euro a fornitura per il primo anno), garantendo la possibilità di ridurre, in modo significativo, le spese per le bollette.

Per accedere alla promo basta seguire il link qui di sotto.