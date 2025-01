Nuovo conto business online con fatturazione intelligente grazie a Wamo

C’è una nuova piattaforma che aiuta i liberi professionisti e le piccole e medie imprese a gestire le proprie finanze. Il suo nome è wamo, che offre un conto business online per pagamenti, fatturazione e cambio valuta istantaneo.

Grazie alla promozione in corso, aprendo il conto wamo Grow entro il 31 gennaio si riceveranno 3 mesi di prova gratuita. Grow è il piano intermedio della piattaforma, che include carte virtuali e fisiche gratuite, carte Visa virtuali illimitate, 50 trasferimenti locali senza commissioni e lo 0,5% di cashback su tutte le spese.

I punti di forza del conto business online wamo

Iniziamo dalle funzionalità multi-valuta di wamo. Il nuovo conto aziendale online permette ai suoi utenti di ricevere pagamenti in 24 valute e di convertirle allo stesso tempo con grande facilità attraverso tariffe competitive. A questo proposito, la piattaforma in questione offre le migliori tariffe sui mercati spot, senza costi di transazione né commissioni.

Un altro punto di forza sono le carte di debito virtuali e fisiche Visa. Le prime sono uno strumento utile per rendere i pagamenti online più sicuri, le seconde consentono una gestione completa delle spese aziendali, con la possibilità di scegliere la valuta e i limiti di spesa di ciascuna carta.

Un ultimo fiore all’occhiello del conto business è la fatturazione intelligente, funzionalità che consente a ogni singolo professionista di creare e inviare le proprie fatture tramite l’app wamo.

I primi 3 mesi del piano Grow di wamo sono offerti in prova a costo zero. Per richiedere l’apertura del conto, e beneficiare così della promozione in corso, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale wamo.