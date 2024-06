Nuovo conto corrente: canone zero e 200€ di Buono Amazon con Credem

C’è tempo fino al prossimo 30 giugno per accedere alla nuova promozione lanciata da Credem per tutti i risparmiatori alla ricerca di un nuovo conto corrente. Fino alla fine del mese, infatti, il Conto Credem Link è ora protagonista di un’offerta davvero interessante.

Inserendo il codice promozionale SUMMER200, durante la procedura di apertura online, è possibile ricevere un Buono Regalo Amazon.it da 200 euro. Per ottenere il buono sarà sufficiente completare l’apertura del conto, accreditare stipendio/pensione oppure effettuare acquisti per almeno 1.000 euro con la carta di debito abbinata al conto, entro il 22/09/2024.

Conto Credem Link è un conto a canone zero, senza requisiti da rispettare, che consente l’accesso al Conto Deposito Più, con interessi al 4% lordo annuo a scadenza* per 6 mesi su nuova liquidità depositata sul conto corrente (con un minimo di 5.000€). Per accedere al conto è sufficiente richiederne l’apertura online tramite il sito di Credem, accessibile dal box qui di sotto.

Conto Credem Link: canone zero e 200€ di Buono Amazon in regalo

Con Conto Credem Link è possibile accedere a un conto corrente con canone zero, senza requisiti da rispettare, e con una carta di debito inclusa, con prelievi gratis agli ATM Credem. È possibile scegliere tra due tipologie di carta di debito:

Credemcard Internazionale su circuito Mastercard, con un costo di 1,5 euro al mese ma con canone azzerato per un anno; la carta è compatibile anche con i principali wallet digitali

Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat, con canone zero

Il conto include anche la possibilità di sfruttare il Conto Deposito Più, con interessi al 4% lordo annuo a scadenza* per 6 mesi su nuova liquidità depositata sul conto corrente (con un minimo di 5.000€). I clienti che scelgono Credem, inoltre, possono sfruttare il supporto dei consulenti di Credem, sia in filiale che online, per individuare le soluzioni migliori per la gestione del proprio patrimonio.

Per ottenere il Buono Amazon da 200 euro è necessario:

inserire il codice sconto SUMMER200 al momento dell’apertura

al momento dell’apertura (entro il 22 settembre prossimo) accreditare stipendio/pensione oppure raggiungere i 1.000 euro di spese con carta di debito

La promozione è valida per chi apre il conto entro il prossimo 30 giugno.