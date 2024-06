Nuovo conto corrente: la scelta più conveniente di oggi è Mediolanum

Aprire un nuovo conto corrente è oggi più facile: scegliere un prodotto davvero conveniente, infatti, è ora possibile grazie alla promozione di Banca Mediolanum dedicata al conto online SelfyConto. Si tratta di un conto a canone zero per un anno (invece di 3,75 euro/mese) e a canone zero a tempo indeterminato per gli Under 30.

La proposta di Banca Mediolanum include la carta di debito con prelievi gratis in tutta l’area euro oltre ai bonifici gratis. Con appena 1 euro al mese, inoltre, è possibile ottenere la Mediolanum Credit Card, la carta di credito dell’istituto, con plafond di 1.500 euro, incrementabile.

C’è poi la promozione “porta un amico” a cui è possibile accedere dopo aver completato l’apertura del conto. Con questa promozione, infatti, è possibile ricevere un prodotto Apple in regalo invitando amici a Mediolanum. Nel caso in cui 6 amici passino a Mediolanum, aprendo il conto, si riceverà in regalo un iPhone 15.

Per aprire SelfyConto basta collegarsi al sito ufficiale di Banca Mediolanum e seguire una semplice procedura di apertura.

SelfyConto di Banca Mediolanum: la scelta più conveniente per un nuovo conto

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto corrente con caratteristiche complete. Con questo conto troviamo:

canone zero per un anno , invece di 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per chi ha meno di 30 anni

, invece di 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per chi ha meno di 30 anni carta di debito a canone zero, con prelievi gratis in tutta l’area euro

bonifici gratis

carta di credito richiedibile a 1 euro al mese, con plafond di 1.500 euro

Con la promo “porta un amico”, disponibile dopo l’apertura del conto, è possibile ottenere un prodotto Apple in regalo secondo questo schema:

con 2 amici che aprono un conto si riceverà un Apple Watch SE 2 da 40 mm

con 4 amici che aprono un conto si riceverà un iPad 10 64 GB

con 6 amici che aprono un conto si riceverà un iPhone 15 128 GB

Per aprire il conto corrente basta seguire la procedura online, qui di sotto.