Nuovo conto corrente: tanti vantaggi e zero spese con l'offerta giusta

Ridurre le spese di gestione del conto corrente senza per questo dover rinunciare ad un conto completo e ricco di vantaggi è possibile. In quest’ultimo periodo, infatti, il numero e la convenienza di conti online si sta moltiplicando e per i risparmiatori diventa sempre più semplice individuare un’opzione in grado di abbattere i costi e garantire tanti vantaggi.

Un caso esemplificato arriva dal Conto Fineco che diventa ancora più conveniente e ricco, proponendo una promozione di sicuro interesse per tutti i nuovi clienti che scelgo di puntare sui servizi della banca, recentemente nominata da Forbes come la miglior banca in Italia.

La promozione che Fineco rivolge ai nuovi clienti è molto interessante. Scegliendo il Conto Fineco, infatti, è possibile beneficiare di un anno con canone azzerato (poi 6,95 euro al mese ma azzerabile e sempre gratuito per gli Under 30) oltre ad un bonus di benvenuto rappresentato da un Buono Amazon da 50 euro. L’offerta può essere richiesta direttamente online:

Nuovo conto corrente online completo e senza rinunce: la proposta di Fineco

Il conto corrente di Fineco ha tutte le carte in regola per essere considerato il conto più interessante del momento. Per i nuovi clienti, infatti, la banca mette a disposizione un conto con possibilità di eseguire tutte le principali operazioni senza commissioni (a partire dai bonifici).

C’è anche una carta di debito gratuita con possibilità di prelevare senza commissioni (basta superare i 99 euro di importo). Non mancano vari servizi aggiuntivi come Fineco Pay, per inviare denaro anche senza conoscere l’IBAN del destinatario. Con Fineco, inoltre, è possibile accedere a vari servizi self-service, come i versamenti di contanti e assegni, tramite gli ATM evoluti di UniCredit.

Per i nuovi clienti che scelgono Conto Fineco come nuovo conto corrente c’è una doppia promo:

il canone è azzerato per 12 mesi (poi 6,95 euro con possibilità di azzeramento rispettando alcune condizioni e sempre azzerato per gli Under 30)

(poi 6,95 euro con possibilità di azzeramento rispettando alcune condizioni e sempre azzerato per gli Under 30) un Buono Amazon da 50 euro come regalo di benvenuto

Per richiedere il Conto Fineco direttamente online è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.