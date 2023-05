Nuovo conto corrente? Zero spese e 100 euro di Buono Amazon con Mediolanum

Il mese di maggio 2023 è il momento giusto per aprire un nuovo conto corrente: con la nuova offerta di Banca Mediolanum, infatti, è possibile accedere a SelfyConto, il conto online proposto dall’istituto, con condizioni agevolate. Il conto è completamente a zero spese per il primo anno (dal secondo c’è un canone mensile di 3,75 euro che può essere azzerato). In più, per tutti i nuovi clienti che aprono il conto, c’è un Buono Amazon da 100 euro in regalo.

Per ottenere il buono è sufficiente accreditare lo stipendio oppure effettuare 1.000 euro di acquisti nei primi 3 mesi con la Mediolanum Card (la carta di debito inclusa gratis con il conto). Per accedere all’offerta è sufficiente seguire il link qui di sotto che vi condurrà al sito ufficiale di Banca Mediolanum. La procedura di apertura del conto corrente può essere completata anche con SPID, per velocizzare l’intera pratica.

SelfyConto di Banca Mediolanum: zero spese e buono Amazon da 100 euro per chi apre il nuovo conto corrente

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un conto corrente così definito:

canone azzerato per un anno , invece di 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per gli Under 30 ed è azzerabile dagli over 30 rispettando alcune condizioni

, invece di 3,75 euro al mese; il canone è sempre azzerato per gli Under 30 ed è azzerabile dagli over 30 rispettando alcune condizioni carta di debito inclusa gratuitamente e utilizzabile per prelievi e pagamenti senza commissioni in area Euro

e utilizzabile per in area Euro bonifici gratis

carta di credito richiedibile ad 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

Per ottenere 100 euro di Buono Amazon, dopo aver completato l’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum, è necessario rispettare una di queste due condizioni:

impostare l’ accredito dello stipendio

effettuare almeno 1.000 euro di pagamenti con carta di debito nei primi 3 mesi dall’apertura del conto

Richiedere l’offerta è semplice: tramite il link qui di sotto è possibile accedere al sito ufficiale di Banca Mediolanum e completare l’iter di registrazione.

La richiesta di apertura del conto corrente può essere completata tramite SPID. In questo caso, il conto sarà aperto in tempi molto rapidi e l’utente potrà accreditare subito lo stipendio oppure iniziare ad utilizzare la carta di debito per ottenere 100 euro di buono Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.