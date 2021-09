Nuovo Digitale DVB T2: decoder NOKIA, top di gamma a 49€

Questo eccellente decoder Nokia è pensato per chi non vuole scendere a compromessi al momento di prepararsi al nuovo digitale terrestre DVB T2. Il top di gamma, il meglio che si possa desiderare, a un prezzo decisamente contenuto: bastano appena 49,99€ per portarlo a casa da Amazon. Ha tutto quello che serve per funzionare al meglio anche dopo che il passaggio sarà completo e ci sono anche delle feature aggiuntive.

Nuovo Digitale DVB T2: il miglior decoder Nokia è su Amazon

Un design super accattivante, minimal e compatto. Questo gioiellino è pensato per portare la tua TV in una nuova dimensione e ti consente di farlo in modo facile e veloce. La sua interfaccia utente ti guiderà verso una configurazione efficace, ma allo stesso tempo semplicissima: pochi step e potrai vedere i tuoi programmi preferiti in altissima definizione.

Non manca il supporto al codec H.265, fondamentale per il nuovo standard, ma c'è anche il supporto al Dolby Audio Plus per la decodifica dell'audio di moltissimi canali che trasmettono in alta definizione. Non si tratta di una specifica nota ed è pericoloso: se compri un decoder senza questa caratteristica, molti programmi italiani potresti vederli senza però sentire l'audio. Una bella scocciatura, che puoi evitare verificando il supporto al codec “ac3”, che questo dispositivo ha.

La ciliegina sulla torta è la possibilità di inserire una penna USB (ma anche un hard disk) e riprodurre i tuoi contenuti preferiti che ci sono a bordo: foto, video, file musicali. Un vero e proprio media player, insomma.

Il tuo affare su Amazon con questo decoder Nokia lo fai adesso: ti prepari al meglio per il nuovo digitale terrestre DVB T2, senza rinunciare a un eccellente equilibrio fra qualità e prezzo. Completa adesso il tuo ordine, portalo a casa a 49,99€ appena e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.