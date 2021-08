Nuovo digitale DVB T2: eccellente decoder MICROSCOPICO

Il problema di sistemare il decoder per preparare la TV al nuovo digitale terrestre DVB T2 non si pone: questo gioiellino è così piccolo, che lo sistemi dietro lo schermo e sparisce. Niente superfici occupate, elevate prestazioni e un media player integrato: lo prendi a 32€ appena da Amazon con spedizioni rapide e gratis.

Nuovo digitale DVB T2: eccellente decoder compatto in sconto su Amazon

Un prodotto pensato per chi ha la TV appesa al muro o comunque non ha superfici dove appoggiare un decoder standard. Questo dispositivo è pensato per sparire dietro lo schermo: lo inserisci all'interno della porta HDMI (non funziona con gli ingressi SCART), colleghi l'alimentazione attraverso una delle porte USB che di certo c'è dietro la TV, attacchi l'antenna e sei pronto: il bello è proprio questo. Già, non serve nemmeno una presa di corrente a parte, se la tua televisione ha un ingresso USB per l'alimentazione.

Questo gioiellino supporta il codec HEVC Main 10 (H.265) e quindi sarà perfettamente funzionante anche dopo che il passaggio al nuovo digitale terrestre sarà completo. Inoltre, questo decoder integra una porta USB attraverso la quale avrai la possibilità di riprodurre foto, video, immagini varie e musica. Tutto materiale che dovrai semplicemente caricare su una memoria esterna, da collegare al dispositivo.

Il tuo affare su Amazon lo fai adesso con questo decoder per il nuovo digitale terrestre DVB T2 in gran sconto: completa l'ordine al volo per portarlo a casa a 32€ appena con spedizioni rapide e gratis, le scorte sono in rapido esaurimento.