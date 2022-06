Nuovo digitale terrestre: decoder o televisore, cosa scegliere e perché

Il nuovo digitale terrestre è ormai alle porte. Perciò si fa sempre più urgente aggiornare i propri apparecchi se questi non sono compatibili con la futura tecnologia DVB-T2 HEVC Main 10. Il dubbio atavico che corrobora molti è un osso duro.

Meglio acquistare un decoder digitale terrestre da installare alla propria TV oppure meglio acquistare un televisore nuovo? Una scelta importante se si pensa che da una parte si dovrà spendere una somma modesta che potrebbe superare di poco la ventina di euro.

Dall’altra, invece, l’importo da investire, se si vuole acquistare un televisore da salotto che offra uno schermo da almeno 40 pollici, non è inferiore a un paio di centinaia di euro. Ovviamente la scelta non può e non deve essere presa solo in base al prezzo, ma secondo alcune condizioni e necessità.

In questo articolo vedremo quando è opportuno optare per un decoder digitale terrestre e quando, invece, è decisamente meglio acquistare un nuovo televisore compatibile con il DVB-T2. Inoltre, vi indicheremo alcune soluzioni economiche sia per una che per l’altra opzione.

Quando acquistare un decoder digitale terrestre

A volte non vale proprio la pena spendere centinaia di euro per acquistare un nuovo televisore perché quello in uso non è compatibile con il nuovo digitale terrestre. Infatti, nelle seguenti condizioni è evidente che basta scegliere un decoder DVB-T2 da applicare alla vecchia TV:

il televisore in vostro possesso funziona molto bene e garantisce una qualità visiva ottimale;

siete in possesso di una Smart TV che vi dà accesso alle piattaforme più famose di streaming on demand e l'unica pecca è che non può ricevere il nuovo digitale terrestre;

volete risparmiare e potete accontentarvi visto che non siete amanti della TV in chiaro, ma guardate solo lo stretto indispensabile;

state aspettando che l'ultimo modello della vostra Smart TV preferita vada in promozione.

Perciò se la vostra intenzione ora è quella di acquistare un decoder digitale terrestre da installare in supporto vostro televisore, Amazon è un ottimo negozio di offerte. Sul suo shop online puoi optare per due tipologie di apparecchio:

il Decoder Box da posizionare sotto o a fianco del televisore, come l’ottimo Leelbox H.265 HEVC Main 10 a soli 20,64 euro, invece di 23,99 euro;

il Mini Decoder da installare dietro il televisore, come l’ottimo Leelbox Digital TV Converter Full HD a soli 21,66 euro, invece di 29,99 euro.

Quando acquistare un nuovo televisore DVB-T2

Ovviamente, esistono anche casi in cui non è buono optare per un decoder digitale terrestre, ma bensì per un nuovo televisore. Vediamo quindi quali sono le condizioni che obbligherebbero a una spesa più importante, ma necessaria:

il televisore è molto datato e non è compatibile con la tecnologia HD , ma voi amate vedere film e contenuti in alta qualità;

l'attuale apparecchio presenta già sintomi importanti che lo mettono a rischio blackout da un momento all'altro;

importanti che lo mettono a rischio da un momento all’altro; non volete gestire due dispositivi insieme, televisore e decoder per ricevere i canali.

In questi casi la scelta migliore verte su un nuovo televisore compatibile con il DVB-T2. In questo modo sarete sicuri di avere in casa un unico apparecchio moderno in grado di ricevere tutti i canali del digitale terrestre. Ecco alcune soluzioni interessanti oggi in offerta su Amazon:

se gli spazi sono ridotti il nostro consiglio è di approfittare della fantastica Xiaomi Mi LED TV 4A 32″ a soli 159,90 euro, invece di 279,90 euro;

se invece volete godervi il cinema a casa ecco l’occasione che fa per voi: l’incredibile Samsung TV 55″ AU7170 UHD 4K a soli 348 euro, invece di 749 euro.

