Nuovo dispositivo Apple con questo conto Mediolanum: come riceverlo?

Un Apple Watch SE di ultima generazione, un iPad 10 o un iPhone 15: questi i dispositivi Apple messi in palio con la nuova iniziativa di Banca Mediolanum associata a SelfyConto, il conto online a canone zero per tutti e fino a trent’anni per gli under 30, prelievi gratis in Italia e in Europa, e una carta di credito a canone zero per tutto il primo anno.

Tra i principali punti di forza di SelfyConto vi è l’app Mediolanum, attraverso cui è possibile accedere gratuitamente a tutti i servizi bancari con un semplice tap. Merita una menzione speciale anche la carta di credito con canone gratuito il primo anno e la funzione Easy Shopping, che permette di dilazionare i propri pagamenti fino ad un massimo di 2.400 euro.

Come ottenere un nuovo dispositivo Apple con SelfyConto

Per ricevere in regalo un nuovo dispositivo Apple con il conto online SelfyConto occorre aderire all’iniziativa promossa da Banca Mediolanum. Innanzitutto, è necessario aprire SelfyConto entro il 30 agosto e perfezionare il contratto entro il 6 settembre.

Dopodiché bisogna invitare da 2 fino a 6 amici ad aprire SelfyConto. Ognuno di loro deve poi accreditare sul conto lo stipendio o la pensione, oppure registrare per almeno tre mesi su quattro spese di importo complessivo pari ad almeno 500 euro al mese.

Con due amici si riceve in regalo l’ultima versione di Apple Watch SE. Quattro amici danno invece diritto a un iPad di decima generazione. Infine, invitando sei amici si ottiene il regalo più significativo, un nuovo iPhone 15.

Puoi procedere con l’apertura del conto online SelfyConto tramite questa pagina dedicata del sito Banca Mediolanum.