NUOVO Dyson V11 Fluffy, accessori inclusi e sconto da 150€ su eBay

Se c’è un sogno nel tuo cassetto che ha per nome Dyson e per oggetto un aspirapolvere senza fili, ho ottime notizie per te. Qualcuno diceva che i sogni son desideri ma da oggi anche realtà grazie alla promo pazzesca su eBay. Non partire prevenuto perché si tratta proprio dello store ufficiale del Brand che ti offre la tua occasione.

Collegati in pagina dove con uno sconto di 150 euro hai la possibilità di acquistare il V11 Fluffy a soli 449€. Completo di accessori e delle ultime tecnologie del marchio. Puoi pagare anche con le 3 rate PayPal se ti fa comodo.

Le spedizioni? Rapide e gratuite in tutta Italia.

Dyson V11 Fluffy: l’aspirapolvere che hai sempre desiderato

Bello ed elegante, dopotutto non è un mistero che i dispositivi di questo brand siano un conglomerato di tecnologie pazzesche e di design futuristico. L’aspirapolvere senza fili V11 Fluffy non è da meno con questo tocco di rosso che lo rende ancora più particolare.

Ma veniamo a noi: come pulisce? Una libidine. Arriva con tutti i suoi accessori così che tu possa preoccuparti dei pavimenti (di vari materiali) senza trascurare tappezzeria, materassi (hai una spazzola ad hoc), polvere sui mobili e spazi angusti.

Il V11 Fluffy ha una potenza eccezionale con motore Boost fino a 185W e sistema ciclonico per raccogliere e intrappolare finanche lo sporco più minuto. Hai a disposizione varie modalità di pulizia e un’autonomia che raggiunge i 60 minuti per non scendere a compromessi.

Gestisci i vari aspetti dal display LED Touch e, quando hai finito, svuota il conetnitore con un click.

Cosa aspetti? È questa la tua occasione per acquistare lo straordinario Dyson V11 Fluffy a soli 449€ con sconto su eBay, aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono gratuite e rapide in tutta Italia.