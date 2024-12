NUOVO Echo Spot con display e sveglia intelligente in EXTRA sconto

Rendi il comodino intelligente con un sistema che non solo ti fa dire il buongiorno da Amazon Alexa ma è comodo a tutto tondo. Echo Spot è un prodottino geniale di cui non fare a meno, è piccolo e nuovo e sta bene ovunque. Con display intelligente e cassa Bluetooth integrata non c’è nulla con cui scendere a compromessi. Puoi acquistarlo a soli 59,99€ su Amazon con uno sconto del 37% sul prezzo di listino. Se sei interessato non perdere tempo e aggiungilo subito al carrello: è un’offerta a tempo.

Echo Spot: il dispositivo intelligente che rende casa unica

È stato creato ad hoc per diventare la tua sveglia intelligente ma diciamocelo: Echo Spot lo puoi posizionare ovunque in casa per avere a pronta disposizione un feedback visivo e Amazon Alexa a portata di voce. Il modello è nuovo e ricorda molto il POP se non per la presenza del display.

Veniamo al dunque, grazie all’aggiunta dello schermo ora il dispositivo ti mostra l’orario ma anche tanti altri dati come i brani in riproduzione, il meteo, le sveglie e così via. Per il resto non viene modificato nulla: basta un comando vocale e richiami l’attenzione di Alexa.

Informazioni, riproduzione di musica e audiolibri, promemoria e varie personalizzazioni attraverso le skills per rendere il prodotto ancora più vicino alle tue esigenze e ai tuoi gusti. Ovviamente non manca all’appello la gestione dei dispositivi connessi come lampadine, sistemi di allarme, telecamere e tanto altro ancora.

L’audio, ti informo, è di tutto rispetto con una qualità elevata per poter sentire ogni sfumatura dei tuoi brani preferiti. Anche la diffusione è eccellente grazie all’inclinazione obliqua che diffonde il suono in modo eccezionale.

A soli 59,99€ su Amazon, Echo Spot è il dispositivo Amazon di cui non fare a meno. Collegati perché è in sconto con il 37% ed è la tua occasione.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.