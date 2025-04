Nuovo Galaxy A36 5G a prezzo bomba: 289,90€ con codice sconto

Da più parte avrai sentito parlare dei Samsung Galaxy come i migliori smartphone attualmente in circolazione. Ed è proprio così. L’aspetto interessante è che Samsung non propone solamente modelli top da migliaia di euro, ma anche versioni di fascia media che integrano tecnologie, hardware e caratteristiche da top di gamma. È il caso del Samsung Galaxy A36, che su eBay puoi acquistarlo a 289,90€ approfittando del codice sconto PSPRAPR25.

3 ragioni per scegliere Samsung Galaxy A36

Display Super AMOLED da 6,7″ a 120 Hz

Prestazioni affidabili con Snapdragon 6 Gen 3

Sicurezza e aggiornamenti a lungo termine

Cosa rende Samsung Galaxy A36 5G così eccezionale

Samsung Galaxy A36 5G è considerato da molti esperti del settore come uno dei migliori smartphone del momento, ma con caratteristiche da top di gamma. A renderlo tale c’è innanzitutto il marchio Samsung e la politica del colosso sudcoreano che per questo modello garantisce fino a 6 anni di aggiornamenti software e di sicurezza.

Inoltre Samsung Galaxy A36 5G è uno smartphone da 6,7” con display Super AMOLED con una luminosità fino a 1.200 nit, per una visione nitida e fluida sia durante la navigazione che la riproduzione di contenuti multimediali in streaming.

Sottile, elegante, con una batteria da 5.000 mAh per un’ottima autonomia, Samsung Galaxy A36 5G si rivela eccezionale per la vita di tutti i giorni. Grazie al processore Snapdragon 6 Gen 3, 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, si ha tutto il necessario per un utilizzo quotidiano intenso e continuativo.

Ideale per chi…

Desidera uno smartphone con un ampio display per contenuti multimediali e social

Cerca un dispositivo con prestazioni solide per l’uso quotidiano e il multitasking

Vuole un telefono resistente e sicuro, con un supporto software prolungato nel tempo

Oltre a essere bello, specialmente nella colorazione Awesome Black, Samsung Galaxy A36 5G integra alcune delle migliori funzionalità di intelligenza artificiale (come Circle to Search di Google). Un vero e proprio affare, a un prezzo scontato su eBay grazie al codice promozionale PSPRAPR25.