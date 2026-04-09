Il nuovo Google Finanza con tanta AI anche in Italia: cosa cambia

Via al rollout internazionale per la nuova versione di Google Finanza (Google Finance), fino a oggi accessibile solo negli Stati Uniti e in India. Il gruppo di Mountain View ha dichiarato che la distribuzione interessa più di 100 paesi: l’Italia non è citata in modo esplicito, ma quasi certamente è inclusa. Non è difficile indovinare qual è il valore aggiunto. Esatto, l’integrazione dell’intelligenza artificiale.

C’è tanta AI nel nuovo Google Finanza

Facendo leva sull’AI è possibile porre domande complesse a proposito dei mercati e dei singoli titoli, utilizzando un linguaggio naturale e ottenendo risposte esaustive con link per approfondire gli argomenti. C’è poi uno strumento che genera grafici avanzati, per andare oltre i classici indicatori sull’andamento delle azioni, considerando fattori come i valori medi e altro ancora.

Fa parte del restyling anche un rinnovato feed di notizie con l’inclusione di dati su materie prime e criptovalute, senza dimenticare la possibilità di seguire le conferenze sui risultati aziendali in diretta, con lo streaming dell’audio, trascrizioni nella lingua di preferenza e analisi curate dall’intelligenza artificiale. La ciliegina sulla torta è il supporto al tema scuro, ormai onnipresente sul web.

La disponibilità: arriva anche in Italia

Per dare uno sguardo alla nuova versione di Google Finanza è sufficiente visitare l’indirizzo finance.google.com/beta. Come si può intuire dall’URL è ancora in fase beta, vale a dire che si tratta di un’incarnazione del sito non definitiva. Non a caso bigG sta raccogliendo i feedback necessari per sistemare ciò che non va. Nel momento in cui scriviamo e pubblichiamo questo articolo non risulta ancora accessibile dal nostro paese: effettua un redirect in automatico alla homepage tradizionale. Il rollout internazionale arriverà comunque a completarsi entro le prossime settimane, è solo questione di tempo.

In ogni momento sarà possibile tornare all’edizione classica della piattaforma, semplicemente premendo il selettore mostrato in un angolo dell’interfaccia.