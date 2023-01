Nuovo hosting per WordPress? Scegli Siteground, sconti fino al 76%

SiteGround è uno dei provider di hosting per WordPress più conosciuti e apprezzato dalla rete. Consigliato ufficialmente proprio da WordPress.org è un brand che ha conquistato milioni di clienti in tutto il mondo grazie ad un servizio tecnico esperto disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e una serie di servizi pensati appositamente per il CMS.

Se stavi cercando un nuovo hosting per il tuo sito web basato su WordPress non potevi aspettare momento migliore perché i principali piani offerti da SiteGround sono in sconto con risparmi fino al 76% rispetto al prezzo ufficiale.

I piani hosting WordPress di SiteGround in offerta

Collegandoti alla pagina ufficiale puoi subito dare un’occhiata ai piani hosting WordPress garantiti da SiteGround. Questi piani sono stati pensati per soddisfare differenti esigenze per quanto concerne risorse allocate ed eventuali funzionalità aggiuntive.

C’è dunque il piano base, pensato per i siti agli inizi o per creare appunto nuove realtà web e che di conseguenza non dispongono di grandi database o di grossi volumi di traffico. Poi, c’è il piano intermedio, ideale per i siti web già avviati e in forte crescita, con un numero di visitatori costante e un database più largo. Infine, ecco il piano più completo, pensato per portali web più strutturati, che godono di diverse visite e con database abbastanza ampi come nel caso degli eCommerce.

Qualunque soluzione sceglierai, comunque, sarai affiancato in tutto il percorso di attivazione che avviene praticamente subito e puoi eventualmente traferire in maniera gratuita il tuo sito web già esistente. Non ti rimane dunque che dare un’occhiata alla pagina delle offerte per trovare la soluzione che più si adatta alle tue necessità.

