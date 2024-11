Il nuovo iMac con Apple M4 è in preordine su Amazon

Sono arrivati in preordine su Amazon i nuovi iMac da 24 pollici con chip Apple M4. L’evoluzione del computer desktop all-in-one di Cupertino è ora disponibile per l’acquisto direttamente sull’e-commerce. Grazie alla prenotazione al prezzo minimo garantito sei certo che un eventuale sconto da qui al lancio sarà applicato in automatico.

Amazon: via al preordine degli iMac con Apple M4

Ogni componente hardware è racchiusa nel display Retina 4,5K. Rispetto alla generazione precedente ci sono poi diversi miglioramenti: dalla potenza di calcolo alla webcam, fino al supporto nativo e avanzato per le operazioni di intelligenza artificiale. Dai uno sguardo alla scheda dedicata per conoscere ogni dettagli delle specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Qui sotto è riportato l’elenco con tutti i modelli al momento proposti da Amazon (altre configurazioni e colorazioni in arrivo).

1.529 euro con Apple M4 (CPU 8-core, GPU 8-core), 16 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB nei colori Argento o Blu;

1.779 euro con Apple M4 (CPU 10-core, GPU 10-core), 16 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB nei colori Argento o Blu;

2.009 euro con Apple M4 (CPU 10-core, GPU 10-core), 16 GB di memoria unificata, SSD da 256 GB e vetro con nanotexture nel colore Blu;

2.239 euro con Apple M4 (CPU 10-core, GPU 10-core), 24 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB nei colori Argento e Blu.

Come detto, sono tutti in vendita con la prenotazione al prezzo minimo garantito. La spedizione sarà gestita da Amazon con la consegna gratuita assicurata per l’8 novembre, tra pochi giorni, se effettui subito l’ordine.