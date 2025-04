Il nuovo iPad in sconto di 170 euro è l'affare che non ti aspettavi

A poco più di un mese dalla sua presentazione, il nuovo iPad con chip A16 è già in sconto di 170 euro su Amazon. Non sappiamo fino a quando rimarrà disponibile l’offerta in corso, ma siamo certi che andrà a ruba. Il modello protagonista è quello in versione Wi-Fi + Cellular che si può connettere a Internet anche in mobilità e con 256 GB di memoria interna per lo storage.

iPad con chip A16: crollo improvviso del prezzo

Il cuore pulsante è l’unità progettata internamente dalla mela morsicata con CPU 5-core, GPU 4-core e Neural Engine 16-core con supporto all’intelligenza artificiale di Apple Intelligence. Il sistema operativo è ovviamente iPadOS con accesso a tutti gli aggiornamenti distribuiti. Tra le altre specifiche tecniche in dotazione vale la pena citare il display Liquid Retina da 11 pollici in alta definizione, le fotocamere frontale e posteriore da 12 megapixel, il supporto al riconoscimento biometrico con Touch ID e l’autonomia fino a un giorno. Scopri di più nella scheda del tablet.

Non lasciarti sfuggire lo sconto di 170 euro sul nuovo iPad con chip Apple A16: acquistalo al prezzo di 539 euro (invece di 709 euro come da listino ufficiale) nella versione Wi-Fi + Cellular con 256 GB di memoria interna e nella colorazione Rosa. È applicato in automatico, non c’è bisogno di attivare coupon o di inserire codici promozionali.

È subito disponibile e, se lo ordini adesso, lo riceverai direttamente a casa tua con la consegna gratis già entro domani. Sia la vendita che la spedizione sono a carico di Amazon, per il massimo dell’affidabilità.