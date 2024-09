Nuovo iPhone 16 128GB già in offerta speciale: occasione eBay

Con eBay l’occasione è sempre dietro l’angolo e oggi ha come protagonista il nuovissimo Apple iPhone 16 128GB. Fai il salto di qualità con questo smartphone, pronto ad accogliere Apple Intelligence e già ricco di tantissime novità esclusive. Acquistalo desso già in offerta speciale a soli 924,99€.

Questo prezzo lo ottieni sfruttando il Coupon PSPRSETT24. Una volta messo in carrello il tuo iPhone 16, vai alla pagina di conferma del pagamento e inserisci questo voucher nella sezione “Codici Sconto“. In questo modo ottieni uno sconto interessante per il tuo nuovo acquisto! Non perdere tempo.

Le scorte si stanno esaurendo, quindi ti consigliamo di essere veloce. Tra l’altro, con PayPal, puoi anche decidere di pagarlo in 3 comode rate a tasso zero. Inoltre, hai anche la consegna gratuita inclusa. Infine, puoi dormire sonni tranquilli grazie alla garanzia di 24 mesi su questo articolo.

iPhone 16 128GB: già scontato su eBay

Afferra la novità Apple di quest’anno! Acquista ora iPhone 16 128GB a soli 924,99€! Si tratta di un’occasione incredibilmente vantaggiosa che trovi solo su eBay. Scopri subito quanto è comodo il controllo fotocamera. Potrai scattare la foto perfetta senza quasi alzare un dito. Tocchi, zoom e scatti.

Il nuovo sistema di fotocamere assicura scatti perfetti da qualsiasi distanza. La fotocamera Fusion due in uno da 48MP è fantastica per realizzare splendide immagini ad alta risoluzione. Grazie all’ultra-grandangolo, scatti foto macro super ravvicinate e spettacolari panoramiche.

Con il nuovo chip A18 hai tantissima potenza e sei pronto a ricevere le comodità di Apple Intelligence una volta disponibili in Italia. Prestazioni elevate e un iPhone Pro senza esserlo. Il multitasking è ancora più fluido, per gestire più app e giochi contemporaneamente.

Anche la nuova batteria è in grado di fornire una maggiore autonomia. Personalizza il tuo iPhone 16 128GB come vuoi grazie al nuovo sistema operativo iOS 18 che ha introdotto davvero tantissime novità. Acquistalo adesso a soli 924,99€ con PSPRSETT24.