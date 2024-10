Il nuovo iPhone 16 ora a 814€! Usa il coupon eBay e risparmia

Il nuovo Apple iPhone 16 128GB è in offerta speciale su eBay. Scopri il prezzo che sta facendo impazzire tutti! Acquistalo a soli 814€, invece di 969,90€. Si tratta di un’occasione incredibile per avere subito, a prezzo scontato, il nuovo modello di Casa Cupertino con tutte le sue funzionalità e prestazioni elevate.

Ottenere questo extra sconto è facile e veloce. Una volta aggiunto al carrello l’articolo vai alla sezione dedicata ai metodi di pagamento. Seleziona come vuoi pagarlo e, nella casella “Codici Sconto”, inserisci il Coupon PSPROTT24. Conferma la tua selezione e confronta ora il prezzo prima del check out. Lo avrai a soli 814€ circa.

Niente male vero? Pensa che hai anche la consegna gratuita inclusa nel prezzo, con spedizione veloce direttamente a casa tua o all’indirizzo indicato in fase di ordine. Inoltre, selezionando PayPal come metodo di pagamento, hai la possibilità di pagare in 3 comode rate a tasso zero. Approfittane subito, prima che sia troppo tardi.

iPhone 16 128GB: prestazioni top e fotocamera avanzata

Apple iPhone 16 128GB sta stupendo tutti per le prestazioni elevate e la sua fotocamera avanzata in grado di assicurare foto e video sempre professionali. Si dice che sia anche meglio del modello precedente nella sua versione Pro Max. Cosa stai aspettando? Acquistalo adesso a soli 814€ grazie al Coupon di eBay.

Dotato del Chip A18 Bionic hai tra le mani uno smartphone sorprendete in quanto a prestazioni. Velocità e stabilità sono all’ordine del giorno. Riduci i tempi di attesa quando fai video editing direttamente dal tuo iPhone. Inoltre, hai tutto quanto è necessario per giocare in maniera fluida, goderti film e serie TV e svolgere tutte le tue attività quotidiane.

Affidati a questo smartphone in ogni cosa. Sarai sempre un passo avanti a tutti. Goditi il suo display da 6,1 pollici con tecnologia Super Retina XDR fantastico. Cosa stai aspettando? Acquistalo ora a soli 814 con PSPROTT24.