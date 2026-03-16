Nuovo Kindle Paperwhite a prezzo record per la Festa di Primavera

Kindle Paperwhite è disponibile in forte sconto su Amazon, ma ancora solo per poche ore. È l’ebook reader ideale per avere sempre con te i tuoi libri preferiti, soprattutto in viaggio. Compatto e sottile, non necessita di frequenti ricariche. La promozione che stiamo segnalando fa parte dell’evento Festa delle Offerte di Primavera che terminerà a mezzanotte. La vendita e la spedizione sono a carico di Amazon, senza passare da internediari.

Il Kindle Paperwhite più recente è in forte sconto

Integra un display da 7 pollici con resa visiva simile a quella della carta, contrasto più elevato rispetto al passato e superficie antiriflesso, che permette di leggere con qualsiasi condizione di luce e di regolare la tonalità del colore da bianco ad ambra, comodo sia al buio che in piena luce solare. Sono migliorate anche le prestazioni con il cambio di pagina più veloce del 25%. Inoltre, la batteria assicura un’autonomia fino a 12 settimane e la ricarica avviene tramite una porta standard USB-C. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda completa.

Non lasciarti sfuggire l’occasione: approfitta del forte sconto e acquista l’ultimo modello di Kindle Paperwhite al prezzo finale di soli 139,99 euro, nella versione con 16 GB di memoria interna e senza pubblicità. Non c’è bisogno di inserire coupon o codici, la spesa è ridotta in automatico. La colorazione è Nero. C’è la disponibilità immediata con la consegna gratis prevista entro domani.

È arrivato l’ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera, l’evento con cui l’e-commerce ha celebrato l’arrivo della bella stagione. Fai un salto nella vetrina dedicata per scoprire le promozioni più interessanti ancora attive.