Il nuovo Mac mini con Apple M4 è in preordine su Amazon

Appena annunciato, il nuovo Mac mini con chip Apple M4 (e M4 Pro) è disponibile per il preordine su Amazon. È il Mini PC della mela morsicata, caratterizzato da un design ancora più compatto rispetto a quello delle generazioni precedenti, solo 12,7 centimetri per lato. Se lo acquisti subito, lo potrai mettere sulla tua scrivania già al lancio previsto per l’8 novembre e con la consegna gratuita.

Compra subito il tuo nuovo Mac mini con Apple M4

Sotto la scocca batte un potente cuore pulsante alimentato da CPU 10 o 12-core, GPU 10 o 16-core e Neural Engine 16-core per le operazioni di intelligenza artificiale. Ad affiancarlo sono ben 16 o 24 GB di memoria unificata, unità SSD da 256 o 512 GB per l’archiviazione, supporto a tecnologie avanzate come Thunderbolt 4 o 5, altoparlante integrato, connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3 e una gamma di porte come mostrato dall’immagine qui sotto. Trovi tutti gli altri dettagli che cerchi nella descrizione completa.

Il sistema operativo è ovviamente macOS con la versione più recente Sequoia preinstallata e compatibilità garantita per la suite di funzionalità Apple Intelligence, non appena sarà resa disponibile in italiano (nei primi mesi del 2025).

Si parte dal prezzo di 729 euro per la configurazione base. Come sempre, l’e-commerce permette di comprarlo al minimo garantito, vale a dire che, in caso di sconti o promozioni prima dell’uscita, eventuali riduzioni della spesa saranno applicate in automatico al pagamento.

Ecco tutte le versioni disponibili sull’e-commerce.

M4, 16 GB di memoria unificata e SSD da 256 GB a 729 euro;

M4, 16 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB a 959 euro;

M4, 24 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB a 1.189 euro;

M4 Pro, 24 GB di memoria unificata e SSD da 512 GB a 1.679 euro.

Come anticipato, la fase di preordine ha preso il via e lo puoi acquistare subito, contando sull’affidabilità della rete logistica di Amazon che si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione. C’è anche la consegna gratuita a domicilio prevista entro il giorno del lancio, fissato per l’8 novembre. Nella confezione è incluso il cavo di alimentazione.