 -300€ per il nuovo MacBook Air con Apple M4: un AFFARE
Ha in dotazione il chip M4 ed è pronto per macOS 26: il nuovo MacBook Air da 13 pollici è in forte sconto su Amazon, non perderlo.
Ha in dotazione il chip M4 ed è pronto per macOS 26: il nuovo MacBook Air da 13 pollici è in forte sconto su Amazon, non perderlo.

Segnaliamo lo sconto di 300 euro sul listino ufficiale che rende il nuovo MacBook Air da 13 pollici un affare da cogliere al volo e da mettere sulla propria scrivania. È la versione con il chip M4 di ultima generazione, la componente progettata dalla mela morsicata per garantire prestazioni da top di gamma in ogni ambito, dalla produttività all’elaborazione dei contenuti multimediali.

MacBook Air con Apple M4 in offerta su Amazon

È naturalmente garantito il pieno supporto alle funzionalità AI di Apple Intelligence e il sistema operativo è macOS, con la versione Sequoia preinstallata e l’aggiornamento a Tahoe 26 in arrivo entro l’autunno (introdurrà il restyling dell’interfaccia in stile Liquid Glass). Di seguito le specifiche tecniche più importanti tra quelle integrate, rimandiamo alla scheda completa per altri dettagli.

  • Display Liquid Retina da 13,6 pollici con risoluzione 2560×1664 pixel;
  • chip Apple M4 con CPU 10‑core, GPU 10-core e Neural Engine 16-core;
  • 16 GB di memoria unificata;
  • SSD da 512 GB;
  • slot MagSafe 3, jack cuffie da 3,5 mm, due porte Thunderbolt 4 (USB‑C) e uscita DisplayPort 1.4;
  • altoparlanti con Dolby Digital Plus e Dolby Atmos;
  • tastiera Magic Keyboard con Touch ID e track­pad Force Touch;
  • connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3;
  • videocamera Center Stage da 12 megapixel;
  • batteria con autonomia fino a 18 ore e ricarica rapida da 70 W con alimentatore USB-C.

Il nuovo MacBook Air da 13 pollici con chip M4

Come già scritto, Amazon lo propone in sconto di 300 euro, portando il nuovo MacBook Air con chip M4 al prezzo di 1.199 euro (invece di 1.499 euro). La colorazione è Argento.

Apple Portatile MacBook Air 13” con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6”, 16GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD, Touch ID; Argento

Ha disponibilità immediata e se lo ordini subito lo avrai sulla tua scrivania entro pochi giorni con la consegna gratis. Considerando il risparmio e la qualità del portatile, si tratta di un’occasione da cogliere al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ago 2025

Davide Tommasi
Pubblicato il
8 ago 2025
