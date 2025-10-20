 Nuovo MacBook Pro con M5: preordini APERTI su Amazon in pronta consegna
Su Amazon sono ufficialmente aperte le prenotazioni sui nuovi modelli di MacBook Pro da 14,2 pollici con M5.
Su Amazon sono ufficialmente aperte le prenotazioni sui nuovi modelli di MacBook Pro da 14,2 pollici con M5.

Sbarca su Amazon il nuovo potentissimo MacBook Pro con chipset M5 e display da 14,2 pollici. L’ultima generazione di laptop presentata da Apple qualche giorno fa è adesso disponibile per la prenotazione per tutti i modelli disponibili, con prezzo minimo garantito e consegna immediata fino ad esaurimento scorte. Si parte da 1849 euro per il modello con SSD da 512GB e 16GB di memoria unificata, via via tutti gli altri che troverai qui sotto dopo il pulsante.

Prenota il MacBook Pro 2025 su Amazon

Autonomia nuovo MacBook Pro

I modelli di MacBook Pro 2025 con M5 in prenotazione

Queste sono, come anticipato, le varianti in prenotazione su Amazon:

All’interno della pagina puoi selezionare poi il colore che preferisci, sempre fino ad esaurimento scorte.

Apple 2025 MacBook Pro Laptop con chip M5, CPU 10 core, GPU 10 core: progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina XDR 14,2

Apple 2025 MacBook Pro Laptop con chip M5, CPU 10 core, GPU 10 core: progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina XDR 14,2″, memoria unificata [16GB], SSD [512GB]; Nero siderale

1.849,00
Vedi l’offerta

Elemento di punta di questi nuovi MacBook è naturalmente la presenza del chipset M5 che garantisce prestazioni eccezionali per ogni genere di attività, dalla creazione di contenuti al gaming spinto, il tutto con un’efficienza energetica che arriva addirittura fino a 24 ore di autonomia.

Il display è un Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, brillante, super definito e dai colori perfetti anche sotto la luce diretta del sole. Non manca naturalmente la videocamera integrata per le videochiamate, con microfoni e altoparlanti di alta qualità, e una connettività che include MagSafe, 3 porte Thunderbolt 4, jack cuffie, lettore SDXC e una porta HDMI.

Prenota il MacBook Pro 2025 su Amazon

Con la prenotazione su Amazon ti assicuri il prezzo minimo garantito, la spedizione Prime (se sei iscritto al servizio) e la possibilità di pagare il laptop a rate scegliendo l’apposita modalità in fase di checkout. Si parte da 1849 euro per un MacBook destinato a stupirti e a durarti davvero per tantissimo tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
20 ott 2025
