Nuovo MacBook Pro con M5: preordini APERTI su Amazon in pronta consegna

Sbarca su Amazon il nuovo potentissimo MacBook Pro con chipset M5 e display da 14,2 pollici. L’ultima generazione di laptop presentata da Apple qualche giorno fa è adesso disponibile per la prenotazione per tutti i modelli disponibili, con prezzo minimo garantito e consegna immediata fino ad esaurimento scorte. Si parte da 1849 euro per il modello con SSD da 512GB e 16GB di memoria unificata, via via tutti gli altri che troverai qui sotto dopo il pulsante.

I modelli di MacBook Pro 2025 con M5 in prenotazione

Queste sono, come anticipato, le varianti in prenotazione su Amazon:

All’interno della pagina puoi selezionare poi il colore che preferisci, sempre fino ad esaurimento scorte.

Elemento di punta di questi nuovi MacBook è naturalmente la presenza del chipset M5 che garantisce prestazioni eccezionali per ogni genere di attività, dalla creazione di contenuti al gaming spinto, il tutto con un’efficienza energetica che arriva addirittura fino a 24 ore di autonomia.

Il display è un Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, brillante, super definito e dai colori perfetti anche sotto la luce diretta del sole. Non manca naturalmente la videocamera integrata per le videochiamate, con microfoni e altoparlanti di alta qualità, e una connettività che include MagSafe, 3 porte Thunderbolt 4, jack cuffie, lettore SDXC e una porta HDMI.

Con la prenotazione su Amazon ti assicuri il prezzo minimo garantito, la spedizione Prime (se sei iscritto al servizio) e la possibilità di pagare il laptop a rate scegliendo l’apposita modalità in fase di checkout. Si parte da 1849 euro per un MacBook destinato a stupirti e a durarti davvero per tantissimo tempo.