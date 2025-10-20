Nuovo MacBook Pro con M5: preordini APERTI su Amazon in pronta consegna

Sbarca su Amazon il nuovo potentissimo MacBook Pro con chipset M5 e display da 14,2 pollici. L’ultima generazione di laptop presentata da Apple qualche giorno fa è adesso disponibile per la prenotazione per tutti i modelli disponibili, con prezzo minimo garantito e consegna immediata fino ad esaurimento scorte. Si parte da 1849 euro per il modello con SSD da 512GB e 16GB di memoria unificata, via via tutti gli altri che troverai qui sotto dopo il pulsante.
I modelli di MacBook Pro 2025 con M5 in prenotazione
Queste sono, come anticipato, le varianti in prenotazione su Amazon:
- 16+512GB a 1849 euro
- 16+1TB a 2099 euro
- 24+1TB a 2349 euro
All’interno della pagina puoi selezionare poi il colore che preferisci, sempre fino ad esaurimento scorte.
Apple 2025 MacBook Pro Laptop con chip M5, CPU 10 core, GPU 10 core: progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina XDR 14,2″, memoria unificata [16GB], SSD [512GB]; Nero siderale
Elemento di punta di questi nuovi MacBook è naturalmente la presenza del chipset M5 che garantisce prestazioni eccezionali per ogni genere di attività, dalla creazione di contenuti al gaming spinto, il tutto con un’efficienza energetica che arriva addirittura fino a 24 ore di autonomia.
Il display è un Liquid Retina XDR da 14,2 pollici, brillante, super definito e dai colori perfetti anche sotto la luce diretta del sole. Non manca naturalmente la videocamera integrata per le videochiamate, con microfoni e altoparlanti di alta qualità, e una connettività che include MagSafe, 3 porte Thunderbolt 4, jack cuffie, lettore SDXC e una porta HDMI.
Con la prenotazione su Amazon ti assicuri il prezzo minimo garantito, la spedizione Prime (se sei iscritto al servizio) e la possibilità di pagare il laptop a rate scegliendo l’apposita modalità in fase di checkout. Si parte da 1849 euro per un MacBook destinato a stupirti e a durarti davvero per tantissimo tempo.